Die Welt: немецкая промышленность опасается резких отключений электричества зимой

Энергоёмкие отрасли немецкой промышленности всё больше опасаются возможных резких отключений электроэнергии грядущей зимой, пишет воскресное издание газеты Die Welt. Причиной беспокойства стала отмена постановления, позволявшего компаниям и операторам электросетей заранее договариваться об отключении энергии. Теперь этот процесс никак не регулируется, что может привести к серьёзным нарушениям в работе отдельных предприятий.

В энергоёмкой промышленности Германии растёт беспокойство по поводу возможных резких отключений электроэнергии этой зимой после отмены Постановления об отключаемых нагрузках, пишет немецкая газета Die Welt.

«Энергоснабжение находится под давлением, и его стабильность всё больше подвергается опасности — особенно сейчас, зимой. К сожалению, это не сюрприз, но этого следовало опасаться, — рассказала исполнительный директор Wirtschaftsvereinigung Metalle Франциска Эрдле в интервью Welt am Sonntag. — Тот факт, что срок действия постановления об отключении промышленных нагрузок истёк без замены, всё больше беспокоит наши компании-члены. Мы считаем неправильным, что федеральное правительство сознательно выпустило инструмент из своих рук».

Постановление было основой для заключения договорных соглашений об отключении электроэнергии между промышленными компаниями и операторами электросетей, поясняет издание. По информации Федерации немецкой промышленности (BDI), только в этом и прошлом году предприятия отключались 61 раз для обеспечения общей стабильности энергосистемы. Однако поскольку Еврокомиссия усмотрела в этом инструменте искажение конкуренции, действие постановления прекратилось в июле этого года.

Хотя операторы энергосистем в своём «стресс-тесте» на продление срока эксплуатации немецких атомных электростанций в сентябре срочно рекомендовали федеральному правительству снова сделать возможным «управление нагрузкой по договору», этого до сих пор не произошло. Вместо этого операторы электросетей теперь могут проводить отключения электроэнергии только на основании статьи 13.2 Закона об энергетической промышленности. Однако такой шаг может резко и без подготовки ударить по всем потребителям электроэнергии, подчёркивает Die Welt.

«С принятием Постановления об отключении единственный рыночный инструмент для снижения нагрузки на промышленное потребление, который давал компаниям определённое время для подготовки производственных процессов к отключению электроэнергии, был ликвидирован», — критикует специалист по энергетической политике Ассоциации химической промышленности Германии Генрих Нахтсхайм.

«Если пробел в регулировании не будет устранён в ближайшее время с помощью мер, которые должны быть как можно более добровольными и с достаточным запасом времени, существует угроза очень резкого каскада отключений в соответствии с разделом 13.2 Закона об энергетической промышленности этой зимой, если ситуация в работе энергосистемы станет сложной», — предостерегает эксперт.

По мнению Нахтсхайма, сейчас существует угроза внезапного отключения из-за отсутствия Постановления об отключении нагрузки. «Это не только увеличивает расходы — существует также угроза физического повреждения производственных мощностей», — цитирует слова эксперта по энергетике воскресное издание газеты Die Welt.