ABC News: вместе с усилением морозного воздуха счета за отопление в США поползли вверх

Этой зимой американцам придётся заметно раскошелиться на обогрев своих домов, передаёт ABC News. По информации телеканала затраты в среднем поднимутся на рекордные 28%. Такой скачок эксперты связывают с «идеальным штормом», целым рядом совпавших факторов, среди которых низкие запасы дизельного топлива, мазута и природного газа, а также дефицит предложения на мировом рынке в связи с кризисом на Украине.

ВЕДУЩАЯ: По словам экспертов, конфликт на Украине стал одним из факторов, которые повлияют на рекордные расходы на отопление ближайшей зимой. И как многие из вас знают, в связи с недавним похолоданием американцы уже почувствовали трудности.

Алексис Кристоферус с репортажем о том, как сэкономить деньги и обеспечить тепло в доме.

Страну захлестнул морозный воздух, и миллионы американцев начали готовиться к зимнему отопительному кризису. Ожидается, что затраты в среднем поднимутся на рекордные 28 процентов.

РОБЕРТ СПИГЕЛЬ, владелец SOS XTREME COMFORT: Я занимаюсь этим бизнесом уже 40 лет, и я вообще никогда не видел такой зимы.

У Роберта Спигеля бизнес, связанный с отоплением домов в Нью-Йорке. По его словам, запасы топлива сейчас на самом низком уровне за последние 15 лет.

РОБЕРТ СПИГЕЛЬ: Сейчас нет никаких предпосылок к тому, чтобы запасы наращивались в том темпе, который нам необходим.

Эксперты говорят, что сложился идеальный шторм из факторов: низкие запасы дизельного топлива, мазута и природного газа, острая нехватка нефтеперерабатывающих предприятий и дефицит предложения на мировом рынке в связи с военным конфликтом на Украине.

Конечно, ваши затраты зависят от географии вашего проживания и способа отопления дома. Так,например, ожидают, что газ, который использует примерно половина американских семей, подорожает на 28 процентов, мазут — на 27 процентов, пропан — на скромные 5 процентов, а цена на электричество может подскочить на 10 процентов.

ДЖО ТРИПОДО, домовладелец: Мы включили отопление значительно позже, чем обычно, просто чтобы сэкономить пару баксов.

Владельцы этого дома, Джо и Розанна Триподо, говорят, что стоимость мазута заставляет их экономить.

ДЖО ТРИПОДО: От таких вещей, как поход в ресторан, приходится отказываться. Мы затягиваем пояса там, где можем.

Семья Триподо, как правило, использует около 4160 литров печного масла для отопления своего дома с тремя спальнями площадью 230 квадратных метров в северной части штата Нью-Йорк. В прошлом году это обошлось им в 3 тысячи долларов. В этом цена вырастет до 4400 долларов.

РОЗАННА ТРИПОДО: Мы теперь пристальнее следим за тратами.

Но всё могло быть значительно хуже, если бы Триподо не зафиксировали цену на топливо в самом начале сезона. С тех пор цена поднялась на дополнительные 2 доллара за 3,7 литра. Таким образом, они сэкономили более 2 тысяч долларов на отоплении.

ЖУРНАЛИСТ: Вы рады, что догадались зафиксировать цену?

ДЖО ТРИПОДО: Мы на седьмом небе от счастья.

Спигель говорит, что в этом году 80 процентов его клиентов также заранее договорились о фиксированной цене на отопление.

РОБЕРТ СПИГЕЛЬ: В некоторые годы это очень выгодно. И самому так спокойнее.

Эксперты уверяют, можно сэкономить минимум 20 процентов на счёте за отопление, если выставить термостат на 20 градусов по Цельсию, заделать щели вокруг дверей и окон и изолировать подвальные помещения и чердаки. Остаётся неизвестным одно: насколько холодной окажется грядущая зима.

ВЕДУЩАЯ: Прекрасные советы, спасибо Алексис.

Дата выхода в эфир 24 ноября 2022 года.