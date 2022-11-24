Press TV: США, предоставляя Украине очередную военную помощь, всё глубже ввязываются в украинский конфликт

США объявили о предоставлении Киеву очередного пакета военной помощи на сумму $400 млн, сообщает Press TV. Таким образом, как отмечается в статье, Соединённые Штаты, несмотря на предупреждения Москвы, усугубляют своё участие в украинском конфликте.
Соединённые Штаты объявили о предоставлении Украине очередной военной помощи на сумму $400 млн, сообщает Press TV. Как отмечается в статье, таким образом Вашингтон углубляет свою вовлечённость в украинский конфликт, несмотря на неоднократные предупреждения России.
Государственный департамент заявил, что этот пакет будет включать в себя оружие, боеприпасы и средства противовоздушной обороны из запасов США, и одна из его целей — помочь Украине защититься от постоянных атак России на энергетическую инфраструктуру, говорится в статье.
В Госдепе добавили, что в результате общий объём обязательств администрации Байдена по расходам на Украину составит почти $19,7 млрд.
Во внешнеполитическом ведомстве США также напомнили, что союзники Вашингтона, такие как Великобритания, Франция и Швеция, также недавно объявили о многомиллионных пакетах помощи Киеву.
«Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, чтобы она могла продолжать защищать себя и заняла максимально сильную позицию за столом переговоров, когда придёт время», — заявил госсекретарь Энтони Блинкен, объявляя об очередной помощи Киеву.
Пентагон заявил, что в этот пакет также включены дополнительные боеприпасы для систем ПВО NASAMS и ракетных артиллерийских систем HIMARS.
Как отмечает Press TV, Россия неоднократно предупреждала, что поставки Киеву всё большего количества оружия только усугубят конфликт, который продолжается уже девятый месяц.
Ранее во вторник Соединённые Штаты заявили, что предоставят Украине финансовую поддержку в размере $4,5 млрд, причём средства будут направлены на «укрепление экономической стабильности и поддержку основных государственных служб».
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