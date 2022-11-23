Politico: Еврокомиссия рассматривает способы конфисковать российское имущество для выплат Украине

Согласно документу, с которым ознакомились журналисты Politico, Европейская комиссия изучает различные юридические варианты, которые позволили бы ей конфисковать имущество российских государственных и частных структур, чтобы использовать его в качестве компенсации «за восстановление Украины». Проблема заключается в том, что в настоящее время не существует законного механизма для конфискации российских активов, поэтому Брюссель задумался над его созданием, поясняется в статье.

Брюсселю приходится нелегко с его попытками вести борьбу за конфискацию зарубежных российских активов, пишет Politico. Согласно документу, с которым удалось ознакомиться журналистам этого издания, Европейская комиссия изучает возможные юридические варианты, которые позволили бы провести конфискацию российского государственного и частного имущества, чтобы тем самым частично компенсировать расходы «на восстановление Украины», говорится в статье.



В этом документе сообщается, что целью этих изысканий в юридической и правовой сфере является «определение способов, которые бы укрепили возможность отслеживать, идентифицировать, замораживать и управлять данными активами в качестве предварительных шагов для их потенциальной конфискации», сообщает Politico.



В частности, речь идёт о «замороженных» активах российского Центрального банка почти на $300 млрд, а также об активах и доходах российских физических и юридических лиц, включённых в санкционный список ЕС, поясняется в статье. Такая идея была озвучена ещё в мае. Её поддерживает Киев, а также страны Балтии, Польша и Словакия.



В октябре лидеры Еросоюза поручили Европейской комиссии изучить юридически доступные варианты, которые позволили бы наложить арест на российские активы, в настоящее время находящиеся под санкциями. Однако загвоздка заключается в том, что законного механизма для легальной конфискации «замороженных» российских активов на Западе сейчас просто не сушествует, подчёркивается в статье.



Об этом ещё в мае предупреждала и министр финансов США Джанет Йеллен, отмечает Politico. Поэтому для осуществления подобных планов этот механизм вначале нужно ещё разработать и внедрить. «Возможно, у ЕС и есть какой-то путь к законной конфискации замороженных активов в соответствии с международным правом, но, скорее всего, это очень узкий, длинный и непроверенный путь», — пояснил в интервью Ян Дунин-Васович, юрист компании Hughes Hubbard & Reed.



Что касается частных активов, принадлежащих лицам или организациям, находящимся под санкциями, Брюссель в настоящее время готовится внести предложения о том, чтобы уклонение от санкций в ЕС можно было бы признать «преступлением», говорится в статье. Это могло бы облегчить конфискацию имущества, если соответствующий вердикт будет вынесен в рамках уголовного дела.



Однако даже в этом случае, если подобная инициатива будет официально одобрена, Брюсселю придётся вначале оспаривать каждое из этих дел в суде, при этом соответствующие судебные разбирательства могут тянуться годами, отмечается в статье. Дело в том, что многие из этих активов считаются «иностранными инвестициями», которые в рамках уже действующих законов ЕС пользуются защитой от экспроприации без компенсации, а также правом на справедливое и равноправное обращение с ними в соответствии с международными договорами, которые Россия имеет со многими странами ЕС, поясняет Politico.



Кроме того, конфискационному органу необходимо будет установить чёткую и неоспоримую связь между собственником конкретного имущества и конфликтом на Украине, говорится в статье. «Вам нужно будет проверить, кто является собственниками имущества, что именно они делали и так далее», — рассказал в интервью Politico Стефан Шилл, профессор международного и экономического права и управления в Университете Амстердама.



Что касается «замороженных» валютных резервов Центрального банка, в упомянутом выше документе указано: «Обычно считается, что на них распространяется иммунитет», — и приводится сноска на Конвенцию ООН о юрисдикционных иммунитетах иностранных государств и их имуществе, хотя она ещё пока не вступила в силу. «С точки зрения международного права совершенно ясно, что без согласия России вы не можете использовать активы российского Центрального банка», — предупредил Шилл.

Относительно активов государственных предприятий, принадлежащих России, в документе отмечается также, что они «в принципе» не подпадают под действие такой конвенции. Однако их захват и присвоение может вызвать определённые проблемы, связанные с конфискацией частного имущества, говорится в статье. Кроме того, будет необходимо вначале доказать, что у этих активов имеется чёткая «достаточная связь с российским государством», говорится в статье.



Кроме того, руководство ЕС также обдумывает «налог на выезд», который распространялся бы на активы или доходы от активов лиц, находящихся под санкциями, которые хотят вывести свою собственность за пределы Евросоюза. Однако это может привести к юридическим проблемам даже внутри ЕС, поскольку такое решение будет нацелено на определённую группу лиц, что противоречит положениям международного права по защите от дискриминации (а они, в свою очередь, могут ссылаться на право человека обладать собственностью, в качестве легальной защиты), пишет Politico.



Причём относительно недавнего и имеющего действительную силу прецедента, который был бы напрямую связан с любым из этих вариантов, на данный момент не существует, полагает Шилл. Поэтому Брюссель и пытается найти способ, как реализовать свои намерения. «Евросоюз и входящие в его состав государства пытаются ввести новый уголовный закон», — подчеркнул эксперт.