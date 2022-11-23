NTD: шарманщики со всего мира съехались на фестиваль в Чили

В чилийском городе Вальпараисо проходит первый международный фестиваль шарманщиков. Как передаёт NTD, поклонники этого инструмента съехались туда со всего мира, чтобы представить зрителям старинные мелодии, традиционные наряды, а также мастерство владения механическим органом.

Старинные мелодии и традиционные наряды. В чилийском городе Вальпараисо повсюду слышны звуки шарманки. Механический орган стал главным героем международного фестиваля шарманщиков. Поклонники этого инструмента съехались со всего мира.

ШАРМАНЩИК: Это первый международный фестиваль шарманщиков в Чили. В нём участвуют Мексика и Германия, а также другие страны.

Шарманку изобрёл итальянец Барбьери. Она представляет собой ящик, внутри которого находятся трубки, меха и валик с шипами-кулачками. Изначально её использовали для обучения певчих птиц.

Первая песня, исполненная на переносном органе, называлась «Шарман Катрин». Поэтому инструмент стали называть шарманкой, а иногда катаринкой.

Сначала шарманка могла проигрывать только одну мелодию. Позже конструкция стала сложнее и количество мелодий увеличилось до восьми.

Этот инструмент полюбили бродячие музыканты. Шарманщиков можно встретить и сейчас, причём в разных городах мира.

Дата выхода в эфир 21 ноября 2022 года.