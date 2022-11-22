Independent: «в следующий раз нам может не так повезти» — глава МАГАТЭ осудил обстрелы Запорожской АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросс призвал прекратить атаки в районе Запорожской АЭС, сообщает The Independent. Россия и Украина обвинили в обстреле крупнейшей в Европе атомной электростанции в выходные друг друга. При этом, по словам Гросси, кто бы ни стоял за атакой, он шёл на «огромный риск и рисковал жизнями множества людей».

Украина едва избежала катастрофы во время атаки в районе крупнейшей в Европе атомной электростанции в выходные, когда на Запорожскую АЭС обрушился шквал снарядов, часть из которых упали рядом с реакторами и повредили здание хранилища радиоактивных отходов, сообщает The Independent со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).



В понедельник Москва и Киев возложили друг на друга вину за не менее десятка взрывов на Запорожской АЭС, которая находится под контролем России практически с начала спецоперации на Украине.



Глава российского государственного агентства по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что обсудил атаку с МАГАТЭ и предупредил о существовании риска ядерной аварии.



Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что кто бы ни стоял за атакой, он шёл на «огромный риск, рисковал жизнями множества людей». «Нам повезло, что потенциально серьёзный ядерный инцидент не произошёл. В следующий раз нам может не так повезти», — приводит издание слова Гросси.



«Мы говорим о метрах, а не о километрах», — добавил глава агентства, уточнив, что уровень радиации на АЭС остаётся в норме, а сообщений о жертвах не поступало.



Как напоминает The Independent, несмотря на то, что реакторы на станции остановлены, существует риск, что ядерное топливо может перегреться, если прекратится подача электроэнергии к системам охлаждения. В результате обстрелов уже неоднократно обрывались линии электропередачи.



В Министерстве обороны России возложили вину за обстрелы линий электропередачи, питающих Запорожскую АЭС, на Украину. В свою очередь, в украинской компании по атомной энергии «Энергоатом» заявили, что объект обстреляли российские военные, обвинив Россию в ядерном шантаже и действиях, которые «ставят под угрозу весь мир».