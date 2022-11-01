Das Erste: МАГАТЭ приступило к инспекциям на украинских атомных объектах

15:06
Военкоматы подключат к данным ФНС, ПФР, ГАС «Выборы» и ЗАГС в рамках пилотного проекта
Используемую военкоматами систему «Горизонт-МР» подключат к данным Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда России, ГАС «Выборы» и органов ЗАГС в рамках пилотного проекта, который будет проводиться в Московской области.
15:06
В Подмосковье 1,4 млрд рублей выделят на съёмное жильё для медиков в 2023 году
Московская область выделит 1,4 млрд рублей на компенсацию аренды жилья медикам в 2023 году. Сегодня ежемесячную выплату в размере 20 тыс. рублей получают около 8 тыс. медработников региона.
15:03
В Волгограде начали подачу воды в сеть после аварии
В Волгограде начали подачу воды в сеть после прорыва канализационного коллектора.
15:03
Специалисты спрогнозировали активное присутствие китайских авто на рынке в России в 2023 году
Эксперты авторынка рассказали о тенденциях, которые можно ожидать в России в 2023 году.
15:03
ФСБ сообщила о задержании шестерых исламистов в Москве, Воронеже и Дагестане
В ФСБ России сообщили о задержании шестерых участников религиозной экстремистской организации «Ат Такфир валь-Хиджра»* в Москве, Воронеже и Дагестане.
15:00
Москва выделит субсидии экспортёрам товаров и услуг на рынки дружественных стран
В Москве открыли приём заявок от предпринимателей на субсидии, которые покрывают логистику, адаптацию товаров и услуг к зарубежным рынкам, сертификацию продукции и прочее.
14:59
Бывший мэр Керчи Подлипенцев заявил, что получил ранение во время спецоперации
Бывший мэр Керчи Владимир Подлипенцев, ушедший добровольцем для участия в спецоперации, рассказал, что попал под артиллерийский обстрел и получил ранение в Херсонской области.
14:54
МИД Турции: Эрдоган проведёт переговоры с Путиным и Зеленским по зерновой сделке
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган планирует в ближайшее время провести телефонные разговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским по ситуации вокруг зерновой сделки.
14:53
Врач Рамазанов назвал забывчивость неочевидным признаком инсульта
Заведующий научным отделением неотложной неврологии и восстановительного лечения в НИИ Склифосовского Ганипа Рамазанов назвал некоторые симптомы нарушения мозгового кровообращения.
14:51
Малком, Промес, Чалов, Сычевой и Каштанов претендуют на приз лучшему игроку октября в РПЛ
Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) объявила список претендентов на приз лучшему игроку по итогам октября.
14:50
В Херсоне задержали агента СБУ Канивца
В Херсоне задержан агент СБУ Игорь Канивец, занимавший руководящие должности в кадровом управлении ГУ МВД Херсонской области.
14:48
В Москве ещё около 1 млн карт «Тройка» с российским чипом поступит в продажу до конца года
В кассы Московского метрополитена до конца года поступит ещё около 1 млн транспортных карт «Тройка» с отечественным чипом.
14:47
Минобороны: ВСУ потеряли более 150 человек при попытках атак на Купянском направлении
Украинские войска потеряли более 150 военных и наёмников в результате неудачных попыток атак на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
14:44
Еврокомиссар по энергетике Симсон прибыла в Киев для содействия энергосектору Украины
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон прибыла в Киев.
14:43
Путин: отечественная школа дзюдо уверенно продолжает свои победные традиции
Президент РФ Владимир Путин поздравил спортсменов, тренеров, ветеранов и поклонников единоборств с 50-летием Федерации дзюдо России (ФДР).
14:37
Минобороны России: массированным ударом нарушено управление ВСУ и их тыловым обеспечением
Минобороны России сообщило, что в результате нанесения российскими войсками массированного удара 31 октября существенно нарушено управление группировками войск Вооружённых сил Украины и их тыловым обеспечением.
14:37
ВКС России сбили украинский самолёт Су-24 в Днепропетровской области
Истребительная авиация ВКС России уничтожила украинский самолёт Су-24 в Днепропетровской области.
14:36
Новак: Россия и Иран договорились в ближайшее время подписать соглашение о ЗСТ с ЕАЭС
Россия и Иран договорились о подписании в ближайшее время соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с ЕАЭС, заявил вице-премьер России Александр Новак.
14:35
Юрзинов: зачем Гусеву болтаться за океаном?
Двукратный чемпион мира и Европы по хоккею Владимир Юрзинов прокомментировал возвращение нападающего Никиты Гусева в петербургский СКА.
14:35
Минобороны: в результате удара ВС России нарушено производство на предприятиях ВПК Украины
В результате массированного удара ВС России нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины.
14:32
Объявлен перечень поручений по итогам заседания Российской энергетической недели
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя».
14:31
Умер заслуженный артист России Евгений Калашник
Заслуженный артист России Евгений Калашник умер в возрасте 71 года.
14:30
Сушинский — о возвращении Гусева в СКА: хотел вернуться в НХЛ, но не смог
Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский прокомментировал возвращение нападающего Никиты Гусева в петербургский СКА.
14:26
Anadolu: дорожную карту по газовому хабу в Турции составят до конца года
Дорожная карта по созданию газового хаба на территории Турции будет определена до конца года.
14:23
Товарищеский матч «Зенита» с иранским «Сепаханом» перенесли из-за Кубка России
В пресс-службе петербургского «Зенита» сообщили, что товарищеский матч с иранским «Сепаханом» перенесён из-за наложения на встречу Кубка России с московским «Спартаком».
14:22
Авиакомпания «Победа» в декабре начнёт полёты в Турцию
Лоукостер «Победа» с 1 декабря начнёт полёты в Турцию.
14:21
Просмотр «VK Клипов» стал доступен в «Одноклассниках»
«Одноклассники» запустили в собственных мобильных приложениях возможность просмотра коротких вертикальных видео из сервиса «VK Клипы». Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
14:17
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины.
14:17
Бочкарёв рассказал о ходе строительства учебного кластера «Ломоносов»
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал о ходе строительства учебного кластера «Ломоносов».
14:14
Рублёв победил американца Иснера и вышел в третий круг турнира в Париже
Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над американцем Джоном Иснером в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже (Франция).
14:14
Посетителей и сотрудников ТЦ Columbus в Москве эвакуируют из-за сообщения о минировании
Посетителей и сотрудников торгового центра Columbus на юге Москвы эвакуируют из-за анонимного сообщения о минировании.
14:13
ЦСКА обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом»
ЦСКА обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
14:10
Безсонов рассказал, что хакер из ДНР взломал систему управления ВСУ Delta
Хакер из ДНР, использующий псевдоним Джокер, взломал американскую систему управления войсками Delta, которую применяют украинские войска. Об этом заявил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в своём Telegram-канале.
14:08
Causeur: санкции против России нанесли ущерб европейской экономике
Антироссийские санкции нанесли ущерб европейской экономике, заявил историк Жиль Миаэли в статье для французского издания Causeur.
13:56
Песков: участие Лондона в атаках на ЧФ и «Северные потоки» нельзя оставлять без ответа
Участие Британии в атаках на Черноморский флот России и «Северные потоки» просто так оставлять нельзя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
13:56
В ближайшее время ФИФА выдаст разрешение на проведение матча Таджикистан — Россия
Глава пресс-службы Федерации футбола Таджикистана (ФТР) Фаридун Салиев сообщил, что в ближайшее время Международная федерация (ФИФА) выдаст разрешение на проведение товарищеского матча со сборной России.
13:53
В Кремле прокомментировали решение Тинькова и Сторонского отказаться от гражданства России
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал решение бизнесменов Олега Тинькова и Николая Сторонского отказаться от гражданства России.
13:51
Песков: указ о завершении частичной мобилизации в России не нужен
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин посоветовался с юристами по вопросу окончания частичной мобилизации, для её завершения указ не нужен.
13:47
Денежное довольствие военнослужащих в России с 1 октября повысили на 4%
Денежное довольствие военнослужащих и заработная плата гражданского персонала Вооружённых сил России с 1 октября повышены на 4%.
13:46
Мишустин призвал страны ШОС вместе бороться с политизацией спорта
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал коллег по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) вместе бороться с попытками политизировать спорт и разрушить принципы олимпизма.
13:42
Шойгу: более 2,7 тысячи призывных комиссий начали работать в субъектах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что более 2,7 тысячи призывных комиссий начали работать в 85 субъектах России в рамках осенней призывной кампании на срочную военную службу.
13:40
Генсек ОДКБ Зась обсудил с Лукашенко ситуацию на азербайджано-армянской границе
Генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил, что обсудил в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко меры по стабилизации ситуации на азербайджано-армянской границе.
13:39
Шойгу: ВС России снижают военный потенциал Украины, поражая инфраструктуру
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российские вооружённые силы эффективно снижают военный потенциал Украины, поражая критическую инфраструктуру противника.
13:37
Российские войска уничтожили более 190 наёмников в зоне СВО за две недели
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска уничтожили более 190 наёмников в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине за последние две недели.
13:33
Чемпион «Формулы-Е» Вандорн стал резервным пилотом Aston Martin
Бельгийский гонщик Стоффель Вандорн перешёл в команду «Формулы-1» Aston Martin.
13:31
Шойгу заявил об устранении выявленных в ходе мобилизации недостатков в работе военкоматов
Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании оборонного ведомства заявил об устранении выявленных в начале частичной мобилизации недостатков в работе военкоматов.
13:30
Шойгу: срочников не будут направлять в зону спецоперации
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что призванных на срочную службу в рамках осеннего призыва не будут направлять в зону спецоперации на Украине.
13:28
Шойгу: 87 тысяч мобилизованных направлены в районы боевых действий
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что 87 тыс. мобилизованных направлены в районы боевых действий.
13:27
Шойгу: все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных
Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
13:25
Министр обороны: армия Сербии приведена в повышенную боевую готовность
Сербские вооружённые силы приведены в состояние повышенной боевой готовности на фоне ситуации в непризнанном Косове и Метохии. Об этом проинформировал глава Минобороны Сербии Милош Вучевич.