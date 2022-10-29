Das Erste: МАГАТЭ проверит данные о разработке Киевом «грязной бомбы»

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено направить на Украину миссию наблюдателей, сообщает Das Erste. Инспекторы проведут проверки на двух объектах и займутся выявлением возможной незадекларированной ядерной деятельности и материалов, связанных с разработкой «грязных бомб». С призывом направить экспертов агентства выступила как российская, так и украинская сторона.

На фоне обвинений России в том, что Киев планирует использовать в ходе конфликта «грязную бомбу», Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приняло решение направить на Украину миссию наблюдателей. Об этом говорится в заявлении главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, сообщает Das Erste.

Ранее правительство Украины написало в МАГАТЭ письмо с просьбой о направлении групп инспекторов. На этой неделе эксперты агентства проведут проверки на двух украинских объектах.

По данным МАГАТЭ, целью предстоящих проверок станет выявление возможной незадекларированной ядерной деятельности и материалов, связанных с разработкой «грязных бомб». По словам Гросси, месяц назад МАГАТЭ проинспектировало один из двух объектов. Там не было обнаружено «никакой незадекларированной ядерной деятельности или материалов». Гросси отметил, что инспекторы МАГАТЭ проведут независимую проверку, чтобы выявить любую «утечку ядерного материала» на этих объектах.

Ранее с призывом направить на Украину миссию МАГАТЭ выступил президент России Владимир Путин. По его словам, МАГАТЭ должно приехать на Украину «как можно быстрее», потому что «киевские власти делают всё для того, чтобы замести следы этой подготовки». Он подчеркнул, что российская сторона знает, где «примерно это делается». Уже несколько дней руководство страны обвиняет Украину в разработке так называемой «грязной бомбы».

«Грязная бомба» содержит радиоактивные изотопы, высвобождаемые обычными взрывчатыми веществами. В отличие от ядерной бомбы при детонации этого вида оружия не происходит цепной реакции.

МАГАТЭ регулярно проводит инспекции на гражданских ядерных объектах на Украине и во всём мире, чтобы убедиться в том, что никакие расщепляющиеся материалы не используются в военных целях, передаёт Das Erste.