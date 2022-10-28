Экс-сотрудник ЦРУ: речь Путина на Валдае показывает, что он далеко не в отчаянии

Президент России Владимир Путин произнёс почти четырёхчасовую речь на форуме «Валдай», отмечают журналисты CNN. И в этой речи, по словам бывшего главы отдела ЦРУ по борьбе с терроризмом Дугласа Ландена, присутствовали сигналы, которые говорят о том, что Путин далеко не находится в отчаянии, как хотелось бы думать западным силам.

Путин сегодня выступал четыре часа, не правда ли? И это бессвязные четыре часа. Он за это время заявил, что Россия никогда не говорила, что станет использовать ядерное оружие. Но всего пару минут назад в выступлении по российскому телевидению одна женщина, которую называют железной куклой Путина, заявила: сегодня мы провели учения, как уничтожить США и в прошлом Великую Британию. Вы верите Путину?

ДУГЛАС ЛАНДЕН, бывший глава отдела ЦРУ по борьбе с терроризмом: Спасибо, Эрин. В том, что Путин говорил четыре часа, нет ничего нового или удивительного, равно как и в том, что у руководителя государства есть четыре часа на то, чтобы произносить речи.

Но мы увидели некоторые сигналы и реперные точки. Он, как и раньше, играет на позиции жертвы, озвучивает требования, отчитывает элиты Запада за то, что они установили правила, из-за которых Россия не могла подняться.

Но он также попытался вернуться к своей стратегии по созданию новых линий напряжённости. Он пытается разъединить союзников, посеять недовольство и сыграть на внутренних политических проблемах. Из сегодняшнего его выступления я вынес то, что он не в таком отчаянии, в котором, нам хотелось бы думать, он находится, учитывая надвигающиеся выборы, экономический кризис, нависающие проблемы с энергетикой в Европе. И зима грядёт. Я, конечно, положусь на слова Роба в отношении военной стратегии.

Но выглядит он не в таком уж отчаянии, что заставляет меня думать, что вряд ли он станет применять оружие массового поражения, как минимум пока Крыму ничего не угрожает.

Материал предоставлен CNN International

Дата выхода в эфир 28 октября 2022 года.