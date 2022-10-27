Valeurs actuelles: Европе пора выйти из вассальных отношений с США
«Подчинённое положение обходится дорого», — пишет президент французского аналитического центра Geopragma Каролин Галактерос в своей статье для Valeurs actuelles. По её словам, Франция погрузилась в серьёзный экономический кризис, у французов закончился бензин, им приходится выбирать между едой и отоплением и грядут серьёзные социальные волнения. Она призывает французские власти первым делом способствовать разрешению конфликта на Украине, поскольку именно он обостряет проблемы, которые появились из-за пандемии.
Но при этом всё равно Париж сообщает о размещении танков Leclerc в Румынии, о поставке Киеву новых пушек и зенитных ракет. «Эта щедрость раздевает наших и без того плохо одетых военных и делает из нас по сути участников конфликта», — пишет автор статьи. В итоге Франция отходит от своего «призвания» быть посредницей в конфликтах.
При этом США ради «глобального и долговременного ослабления России и пропитания своего ненасытного военно-политического комплекса» должны постоянно поставлять в зону конфликта оружие. И для этого им нужно, чтобы Россия постоянно отвечала на украинские провокации, а значит, нужны и сами провокации.
Но и слишком сильный ответ России тоже не нужен Америке, ведь ей нужно контролировать ситуацию. Однако, как пишет политолог, «кажется, что киевская марионетка больше не находится под полным контролем» США. «Владимир Зеленский втянулся в эту кровавую игру, которая ему так много приносит. Он бьёт ногой в двери НАТО, объясняет, что всё надо отвоевать, перекинуть конфликт на Россию, что его армия (восемь месяцев несущая безумные потери) побеждает и победит. Он столько наврал и наобещал своему несчастному народу, что теперь речь идёт о политическом и физическом выживании. Однако рано или поздно придётся вернуться к реальности», — пишет Каролин Галактерос.
Автор статьи отмечает, что ей сложно представить, чтобы Москва потерпела поражение. Но Вашингтон не может допустить победы России, ведь тогда он рискует потерять и «послушную, но ослабленную и раздробленную Европу». Всё в итоге будет зависеть от условий мира и того, что каждая сторона сможет представить в качестве приемлемой «победы». Но автор статьи уверена: «Это не будет ни победа украинцев, ни игра с нулевой суммой, о которой до сих пор иногда мечтает Вашингтон».
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