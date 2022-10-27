Valeurs actuelles: Европе пора выйти из вассальных отношений с США

Гегемонии США пришёл конец, пишет французский политолог Каролин Галактерос в своей статье для Valeurs actuelles. И хотя подчинённые отношения с США, по её словам, считали частью европейской ДНК, Европе пора сделать выводы, поскольку на Украине явно не выйдет ни победы Киева, ни игры с нулевой суммой.

«Подчинённое положение обходится дорого», — пишет президент французского аналитического центра Geopragma Каролин Галактерос в своей статье для Valeurs actuelles. По её словам, Франция погрузилась в серьёзный экономический кризис, у французов закончился бензин, им приходится выбирать между едой и отоплением и грядут серьёзные социальные волнения. Она призывает французские власти первым делом способствовать разрешению конфликта на Украине, поскольку именно он обостряет проблемы, которые появились из-за пандемии.



Но при этом всё равно Париж сообщает о размещении танков Leclerc в Румынии, о поставке Киеву новых пушек и зенитных ракет. «Эта щедрость раздевает наших и без того плохо одетых военных и делает из нас по сути участников конфликта», — пишет автор статьи. В итоге Франция отходит от своего «призвания» быть посредницей в конфликтах.



При этом США ради «глобального и долговременного ослабления России и пропитания своего ненасытного военно-политического комплекса» должны постоянно поставлять в зону конфликта оружие. И для этого им нужно, чтобы Россия постоянно отвечала на украинские провокации, а значит, нужны и сами провокации.



Но и слишком сильный ответ России тоже не нужен Америке, ведь ей нужно контролировать ситуацию. Однако, как пишет политолог, «кажется, что киевская марионетка больше не находится под полным контролем» США. «Владимир Зеленский втянулся в эту кровавую игру, которая ему так много приносит. Он бьёт ногой в двери НАТО, объясняет, что всё надо отвоевать, перекинуть конфликт на Россию, что его армия (восемь месяцев несущая безумные потери) побеждает и победит. Он столько наврал и наобещал своему несчастному народу, что теперь речь идёт о политическом и физическом выживании. Однако рано или поздно придётся вернуться к реальности», — пишет Каролин Галактерос.



Автор статьи отмечает, что ей сложно представить, чтобы Москва потерпела поражение. Но Вашингтон не может допустить победы России, ведь тогда он рискует потерять и «послушную, но ослабленную и раздробленную Европу». Всё в итоге будет зависеть от условий мира и того, что каждая сторона сможет представить в качестве приемлемой «победы». Но автор статьи уверена: «Это не будет ни победа украинцев, ни игра с нулевой суммой, о которой до сих пор иногда мечтает Вашингтон».

На данный момент даже антироссийские ястребы в Вашингтоне считают Зеленского не очень удобным, отмечает автор статьи. «Он выполнил свою роль — разорвал отношения между Россией и Европой, — и от него придётся избавиться, когда придёт время достигать компромиссов». Политолог уже видит соответствующие сигналы: США предложили возобновить переговоры об ограничении стратегических вооружений в Европе, осудили Киев за убийство Дарьи Дугиной, заявили о готовности Джо Байдена встретиться с Путиным.

Но Путину важен только прямой диалог с Вашингтоном, ведь он знает, что Европа — вассал США, считает политолог. Американский президент, в свою очередь, отметил, что НАТО будет защищать свою территорию, то есть не Украину. И хотя Вашингтон объявил о поставке зенитных орудий, он не собирается передавать Украине дальнобойные ракетные установки, способные нанести удар по российской глубинке.

И о ядерной угрозе со стороны России тоже говорят уже меньше, отмечает автор статьи. Она напоминает, что именно в американской, а не российской ядерной доктрине есть положение о первом применении ядерного оружия. Превентивный удар — «американская классика», пишет она. «Цинизм в международных отношениях не знает границ». Но при этом автор статьи высказывает надежду, что обстановка на Украине приведёт Вашингтон к относительной сдержанности.

Однако Европа страдает и экономически, и ситуация с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2» напомнила о её уязвимости. В балансе сил и союзов происходит масштабный сдвиг, и вряд ли что-то может его остановить. Усиливается поляризация мира, страны уходят от доллара, с успехом проводят свои новые конференции, формируют новые союзы, как Эр-Рияд с Москвой и Пекином. «Американской политической, финансовой и стратегической гегемонии пришел конец. Европа и Франция должны вынести из этого урок», — пишет автор статьи.

Но достигнуть мира можно только путём компромисса. «Стратегический нейтралитет — единственная реальная защита для Украины. Чтобы избежать раздела, ей придётся отказаться от определённых территорий под серьёзные гарантии ненападения со стороны России. Сколько ещё смертей и разрушений потребуется, чтобы признать это? Восемь месяцев наращивания западных вооружений привели лишь к присоединению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к Российской Федерации. Как можно представить, что Москва сейчас от них откажется?» — пишет Каролин Галактерос.

Прежде всего Европе нужно отказаться от подчинения Америке, отмечает автор статьи. Эти отношения, кажется, стали частью европейской ДНК. При этом Европейский союз после принятия в свой состав бывших советских республик перестал быть автономным действующим лицом. Автор статьи задаётся вопросом, сможет ли Франция отойти в сторону и взять на себя инициативу по переговорам. «Пока же именно французы в своей повседневной жизни будут расплачиваться за непонятную идеологическую поддержку режима, возглавляемого актёром, который больше не делает разницы между отведённой ему ролью и реальной жизнью», — делает вывод автор статьи в Valeurs actuelles.