Sky News: «конфликт не нужен никому, но риски понимают все» — НАТО хочет показать России, что готово к бою

В Североатлантическом альянсе рассчитывают, что лучший способ предотвратить прямой конфликт с Россией — это продемонстрировать, что НАТО готово к бою и в состоянии в него вступить, передаёт Sky News. Как сообщает корреспондент издания, побывавшая на борту прибывшего в Европу американского авианосца, пилоты альянса осознают, что им, возможно, придётся вступить в реальный бой против россиян. Между тем, по данным Sky, руководство НАТО обеспокоили «ложные» заявления России о подготовке Киева к применению «грязной бомбы».

Когда находишься под пристальным взором России, сила имеет значение. Этот американский авианосец проводит в водах Европы операцию с чёткой целью — продемонстрировать силу. Эта операция — часть миссии НАТО, на которую обратили особенное внимание после того, как Владимир Путин начал военную операцию на Украине.

ДЕБОРА ХЕЙНС, корреспондент Sky News: Для НАТО это — самый обыкновенный элемент подгтовки, но в случае, если российские боевые действия против Украины значительно обострятся, такие же пилоты, как эти, получат приказ вступить в настоящий бой.

Глава альянса, который прибыл на корабль с официальным визитом, заявил, что цель — сдержать угрозы. Он также выразил озабоченность в связи с ложными заявлениями российской стороны о том, что Украина планирует применить на своей собственной территории радиоактивную «грязную бомбу».

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Россия уже обвиняла других в том, что намеревается сделать сама, поэтому нам теперь надо пристально следить за действиями Москвы — и она должна понять, что применение «грязной бомбы» или радиологического оружия станет серьёзным шагом к обострению.

На фоне такой неопределённости пилоты, которые садятся за штурвалы этих истребителей F-18, сталкиваются с реальной возможностью того, что им придётся по-настоящему вступать в воздушный бой против России.

ЛЕЙТЕНАНТ КОРДАН МАККЕНЗИ, лётчица: Это пугает. Мы здесь только и делаем, что тренируемся и готовимся к бою, который может когда-нибудь начаться. И когда дойдёт до схваток между пилотами, надеюсь, верх одержим мы.

За последние несколько дней американские самолёты несколько раз пролетали в непосредственной близости от России, а тем временем за авианосцем издалека наблюдали два российских военных корабля. Конфликт не нужен никому, но риски понимают все.

КАПИТАН ДЕЙВ ПОЛЛАРД, командир авианосца «Джордж Буш — старший»: Мы всегда готовы к выполнению военно-морских задач во всём их спектре.

ДЕБОРА ХЕЙНС: То есть вы будете готовы вступить в войну, если будет такой приказ?

КАПИТАН ДЕЙВ ПОЛЛАРД: Если получим соответствующие указания, то мы, конечно, готовы будем их выполнить. Но мы ведь здесь также находимся для того, чтобы обеспечить мир и стабильность, — такая у нас работа.

Здесь надеются, что, если НАТО покажет, что готово и способно сражаться, ему этого делать и не придётся. Дебора Хейнс, Sky News, на борту авианосца «Джордж Буш — старший».

Дата выхода в эфир 26 октября 2022 года.