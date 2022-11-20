Le Figaro: информация крайне тревожная — Россия и Украина обвиняют друг друга во взрывах на ЗАЭС

Россия сообщила, что за субботу и воскресенье по Запорожской АЭС, которая находится под её контролем, было нанесено около двадцати ударов крупнокалиберным оружием, пишет Le Figaro. Украина, наоборот, обвиняет в этих ударах саму Москву. Власти сообщают, что уровень радиации пока остаётся в норме.

В МАГАТЭ сообщили, что в районе украинской атомной электростанции в Запорожье прогремели мощные взрывы, пишет Le Figaro. «Информация крайне тревожная. Взрывы прогремели на территории этой большой атомной электростанции, что полностью недопустимо», — заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.



Россия обвинила Украину в том, что она снова стала бомбить электростанцию. «Киевский режим не прекращает провокации, чтобы создать угрозу катастрофы на атомной электростанции в Запорожье», крупнейшей АЭС в Европе, заявили в российском министерстве обороны.



По их словам, в субботу и воскресенье украинские силы запустили более 20 снарядов крупного калибра по АЭС. И они попали, в частности, между энергоблоками номер 4 и номер 5, а также на крышу специального здания рядом с блоками. Но российская сторона уверяет, что, несмотря на бомбардировку, «уровень радиации в зоне АЭС остаётся в норме».



Украина же, наоборот, обвинила Россию в том, что это она нанесла как минимум 12 ударов по АЭС. Киев говорит, что Москва занимается «ядерным шантажом» и ставит под угрозу весь мир. При этом хотя АЭС находится неподалёку от линии столкновения, контролирует её российская сторона, отмечает Le Figaro.