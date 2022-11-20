Le Figaro: информация крайне тревожная — Россия и Украина обвиняют друг друга во взрывах на ЗАЭС

20:59
Эквадор обыграл Катар в матче открытия ЧМ-2022
Сборная Катара потерпела поражение от команды Эквадора в стартовом матче чемпионата мира по футболу 2022 года.
20:54
Специалисты МАГАТЭ осмотрят ЗАЭС после украинских обстрелов
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью телеканалу BFMTV заявил, что специалисты организации намерены совершить обход Запорожской АЭС 21 ноября утром для оценки ущерба после последних обстрелов.
20:47
Фанаты Эквадора во время матча с Катаром на ЧМ-2022 скандировали: «Мы хотим пива»
Фанаты сборной Эквадора во время первого тайма матча открытия с командой Катара на чемпионате мира требовали пиво.
20:44
ESPN: Саутгейт подтвердил, что англичане встанут на колено перед матчем с Ираном
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал информацию о том, что футболисты его команды намерены встать на колено перед стартовым матчем чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Играна.
20:39
Игрок США Адамс стал самым молодым капитаном чемпионата мира с 1950 года
Полузащитник «Лидс Юнайтед» Тайлер Адамс выбран капитаном сборной США на чемпионате мира по футболу в Катаре.
20:36
В палате представителей США создадут комитет по противодействию Китаю
Лидер республиканцев в палате представителей США Кевин Маккарти в интервью телеканалу Fox News заявил, что намерен создать комитет по противодействию Китаю.
20:34
Щербакова — о победителе «Ледникового периода»: неожиданная развязка
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова прокомментировала завершение съёмок телепроекта «Ледниковый период».
20:32
Роналду эмоционально высказался о старте на ЧМ-2022
Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду поделился эмоциями перед стартовым матчем на чемпионате мира 2022 года в Катаре с командой Ганы.
20:26
ВСУ обстреляли Горловку
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявило, что боевики ВСУ обстреляли Горловку.
20:26
Кондратюк сообщил, что на Гран-при в Самаре выступал с травмой
Фигурист Марк Кондратюк высказался о травме после третьего места на пятом этапе Гран-при России в Самаре.
20:17
Соколовская: утром Кондратюк проснулся от спазма мышц спины, и до проката боль так и не ушла
Тренер Светлана Соколовская прокомментировала состояние фигуриста Марка Кондратюка, который стал третьим на пятом этапе Гран-при России в Самаре.
20:15
Арбитр Федотов: судья правильно отменил гол Эквадора в начале матча ЧМ с Катаром
Бывший арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов прокомментировал отменённый гол сборной Эквадора в матче первого тура группы А чемпионата мира по футболу с командой Катара.
20:12
Лутфуллин выиграл этап Гран-при в Самаре, Кондратюк — третий
Фигурист Глеб Лутфуллин стал победителем пятого этапа Гран-при России в Самаре.
20:09
Турецкие авиаудары по курдским районам привели к гибели 15 сирийских солдат
По меньшей мере 15 военнослужащих сирийской армии погибли в результате ударов турецких ВВС по курдским районам в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке.
20:06
Литвинов высказался о дебютном матче в сборной России
Защитник сборной России Руслан Литвинов прокомментировал дебют в национальной команде в матче с Узбекистаном.
20:04
Валенсия повторил достижение Черышева, оформив дубль в матче открытия ЧМ
Сборная Катара встречается с командой Эквадора в стартовом матче чемпионата мира по футболу.
19:54
В Анкаре остались довольны ходом голосования на президентских выборах в Казахстане
В МИД Турции заявили, что остались довольны ходом проведения президентских выборов 20 ноября в Казахстане.
19:52
Эквадор забил два безответных мяча Катару в первом тайме матча ЧМ-2022 по футболу
Сборная Катара встречается с командой Эквадора в стартовом матче чемпионата мира по футболу.
19:45
Овчинников включил Роналду в топ-5 величайших футболистов в истории
Бывший российский вратарь Сергей Овчинников назвал пять лучших игроков в истории футбола.
19:43
В бундесвере заявили о планах провести военную подготовку на случай столкновения с Россией
В бундесвере планируется провести «военную оборонительную и оперативную подготовку» на случай столкновения с Россией.
19:40
Овчинников назвал Сербию одним из фаворитом ЧМ-2022
Бывший российский вратарь Сергей Овчинников назвал фаворитов чемпионата мира 2022 года в Катаре.
19:39
Впервые в истории первый гол на чемпионате мира был забит с пенальти
Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия забил первый гол на чемпионате мира по футболу в Катаре.
19:38
Валенсия стал автором первого дубля на ЧМ-2022 по футболу
Сборная Катара встречается с командой Эквадора в стартовом матче чемпионата мира по футболу 2022 года.
19:33
Явка на выборы в Казахстане после закрытия участков во всех регионах составила 69,43%
Заместитель председателя ЦИК Казахстана Константин Петров заявил, что явка на внеочередные президентские выборы в стране после закрытия избирательных участков на всей территории страны составила 69,43%.
19:28
Салихова объяснила, почему не смотрит матчи сборной России
Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, почему не смотрит матчи сборной России по футболу.
19:27
Сад Аль-Шиб получил первую жёлтую карточку на ЧМ-2022 в Катаре
Сборная Катара встречается с командой Эквадора в стартовом матче чемпионата мира по футболу.
19:21
Нападающий Эквадора Валенсия забил первый гол на ЧМ-2022 в Катаре
Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия забил первый гол на чемпионате мира в Катаре.
19:21
Эрдоган заявил, что оценил возможные последствия изоляции России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил возможные последствия от изоляции России для европейского сообщества.
19:20
Маск заявил о подготовке к нападкам со стороны администрации Байдена
Американский предприниматель, владелец Twitter Илон Маск заявил, что ему надо готовиться к нападкам со стороны администрации президента США Джо Байдена, политиков левого крыла и СМИ из-за решения разблокировать в соцсети аккаунт бывшего американского лидера Дональда Трампа.
19:20
Назначен первый пенальти на ЧМ-2022 по футболу
Сборная Катара встречается с командой Эквадора в стартовом матче чемпионата мира по футболу 2022 года.
19:18
Джикия рассказал, как в сборной России относятся к критике болельщиков
Защитник сборной России Георгий Джикия высказался о ничьей с командой Узбекистана.
19:12
Гол Валенсии в ворота сборной Катара отменили из-за офсайда в матче ЧМ-2022
Сборная Катара встречается с командой Эквадора в стартовом матче чемпионата мира по футболу 2022 года.
19:08
Подоляк попросил Запад поставить Украине 200 танков, 300 бронемашин и ракеты ATACMS
Cоветник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк обратился к западным странам с просьбой поставить большое количество вооружений.
19:03
Соболев оценил уровень сборной Узбекистана
Нападающий сборной России по футболу Александр Соболев оценил команду Узбекистана после очного матча.
19:03
Стартовал первый матч ЧМ-2022 по футболу Катар — Эквадор
Стартовал первый матч чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором принимают участие сборные Катара и Эквадора.
18:58
Наблюдатель от ЦИК России прокомментировала президентские выборы в Казахстане
Наблюдатель от Центральной избирательной комиссии России Людмила Маркина прокомментировала президентские выборы в Казахстане.
18:55
Овчинников рассказал о знакомстве с Клоппом
Бывший российский вратарь Сергей Овчинников поделился историей знакомства с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.
18:50
Овчинников ответил, кто впечатляет его из современных голкиперов
Бывший российский вратарь Сергей Овчинников рассказал, кто впечатляет его из современных голкиперов.
18:44
В МЧС России заявили об отсутствии информации о пострадавших при пожаре в центре Москвы
Информации о пострадавших в результате пожара на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве не поступало, заявили в столичном управлении МЧС России.
18:42
Леклер стал вице-чемпионом мира по итогам сезона-2022 «Формулы-1»
Пилот Ferrari Шарль Леклер финишировал вторым в заключительной гонке сезона «Формулы-1» в Абу-Даби (ОАЭ).
18:39
Мэр Горловки сообщил о ранении мирной жительницы вследствие обстрела ВСУ
Мирная жительница Горловки получила ранение при обстреле ВСУ, заявил мэр города Иван Приходько.
18:34
Шомуродов: в этот раз Карпин не подкалывал, что я кривоногий
Нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов рассказал о беседе с главным тренером команды России Валерием Карпиным.
18:32
Пожар на цветочном складе в центре Москвы локализован
Спасатели локализовали возгорание на цветочном складе в центре Москвы на площади 2,5 тыс. кв. м.
18:29
Политолог поддержал идею внесения преступлений Киева в Донбассе в школьные учебники
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление главы Минпросвещения России Сергея Кравцова о том, что преступления Киева в Донбассе должны попасть в школьные учебники.
18:26
Ферстаппен выиграл заключительную гонку сезона в Абу-Даби
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при «Формулы-1» в Абу-Даби (ОАЭ).
18:25
Вице-премьер Украины пообещала, что в Киеве проверят видео казни российских военнопленных
Власти Киева изучат видео с казнью российских военнопленных в Макеевке, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
18:17
В Курской области продлили высокий уровень террористической опасности
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе продлили высокий уровень террористической опасности до 6 декабря.
18:15
Стали известны составы Катара и Эквадора на матч открытия ЧМ-2022
В матче открытия на чемпионате мира 2022 года в Катаре сыграют команды Катара и Эквадора.
18:14
Забивака принял участие в церемонии открытия ЧМ-2022
В катарском Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» прошла церемония открытия чемпионата мира по футболу.
18:09
В МИД России прокомментировали воздушную операцию Турции в Сирии и Ираке
Замглавы МИД России Михаил Богданов прокомментировал начало воздушной операции Турции на севере Ирака и Сирии.