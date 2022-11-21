Немецкий политолог: Москве предстоит сделать выбор между американской ловушкой и переговорами

Поставки оружия позволяют Украине не проиграть, однако на сегодняшний день все западные государства «отказались снабдить Украину оружием, которое позволило бы начать наступление на российскую территорию», утверждает немецкий политолог Херфрид Мюнклер в интервью Die Welt. При этом США стремятся затянуть конфликт, чтобы лишить Россию военного потенциала. Поэтому, по словам Мюнклера, Москве предстоит решить, «хочет ли она попасть в американскую ловушку или готова вступить в серьёзные переговоры».

После отступления российских войск из Херсона украинское наступление потеряло мощь, которая была присуща ему в октябре. Основная конфигурация войск осталась прежней: у России больше резервов — как истребителей, так и артиллерийских систем и боеприпасов. «Ни в военном, ни в финансовом отношении Украина не стоит на одном уровне с Россией. Это значит, что русские всё равно смогут атаковать украинскую территорию», — рассказывает Херфрид Мюнклер, почётный профессор политологии Берлинского университета имени Гумбольдта в интервью Die Welt.

Кроме того, Киев «так и не получает оружия, которое позволило бы атаковать российскую территорию». Так что асимметрия сохраняется. В этом конфликте, по мнению Мюнклера, пока наблюдалось три фазы: первая — битва за Киев, вторая — бои на Донбассе, третья началась с украинского контрнаступления. Четвёртая фаза — массированные атаки на украинскую инфраструктуру. «Сейчас мы находимся где-то между третьей и четвёртой фазой», — отмечает политолог.

В мае, считает Мюнклер, Украина находилась «на краю пропасти». Однако «поставки некоторых артиллерийских и ракетных комплексов, а также находчивость украинцев переломили ситуацию». По его словам, те, кто выступал тогда против поставок оружия, рассчитывали на то, что Украина потерпит поражение, что приведёт к скорому завершению конфликта.

Поставки оружия позволяют Украине не проиграть, однако на сегодняшний день все западные государства «отказались снабдить Украину оружием, которое позволило бы начать наступление на российскую территорию или устроить там хаос по аналогии с Украиной». «Есть опасения, что в таком случае уровень эскалации станет неуправляемым», — подчёркивает политолог.

«На данный момент вопрос заключается в том, растёт ли готовность России сесть за стол переговоров по мере того, как вооружённые силы Украины становятся мощнее. Европейцы хотят, чтобы Украина вернулась к границам, существовавшим до 24 февраля», — отмечает Мюнклер.

«А американцы? По словам министра обороны США Ллойда Остина, конфликт необходимо затянуть, чтобы лишить Россию военного потенциала. Москве предстоит решить, хочет ли она попасть в американскую ловушку или готова вступить в серьёзные переговоры — определённые признаки уже есть», — рассказывает Мюнклер в интервью Die Welt.