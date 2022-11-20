Politico: Киев планирует военную кампанию на территории Крыма
После неоднозначного заявления Зеленского в ходе Галифаксского форума по международной безопасности, касающегося варианта «краткого перемирия» с Россией, Андрей Ермак — глава офиса президента Украины — сказал, что Кремль не выдвигал подобных предложений Киеву. «Никаких официальных заявлений от российской стороны о каких-то разговорах, каких-то переговорах у нас не было», — цитирует чиновника Politico.
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