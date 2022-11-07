DELFI: мэр латвийского города заявил, что Крым — это часть России

Мэр латвийского Даугавпилса Андрей Элксниньш заявил, что Крым является частью России, несмотря на то что многие страны этого не признают. В интервью DELFI, политик отметил, что в украинском конфликте в первую очередь виноваты дипломаты, потому что, «когда дипломаты проигрывают, действует армия».

Мэр латвийского Даугавпилса Андрей Элксниньш считает, что в украинском конфликте не будет победителей и за всё, что произошло, безоговорочную ответственность несут Россия, Украина и Соединённые Штаты. Как отметил политик в интервью DELFI, в первую очередь виноваты дипломаты, потому что, «когда дипломаты проигрывают, действует армия».

«Так было всегда. И в этой ситуации проиграла дипломатия», — добавил политик.



Он также в очередной раз подчеркнул, что Крым* является частью России, несмотря на то что многие страны этого не признают.

«Нельзя отделять то, что он был включён в состав Российской Федерации, — это одно, и другое — вся Европа и весь мир после этого продолжали сотрудничать с Россией», — заявил Андрей Элксниньш.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).





