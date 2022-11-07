DELFI: мэр латвийского города заявил, что Крым — это часть России

19:52
Полянский: гендиректор ОЗХО Ариас «панически боится» выступать перед СБ ООН
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский выразил уверенность, что генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас «панически боится выступать» перед Советом Безопасности ООН.
19:50
Дрозд: мой совет команде Канело — не зацикливаться на поражениях или репутации
Бывший чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Григорий Дрозд считает, что мексиканский боксёр Сауль Альварес должен провести реванш с Дмитрием Биволом.
19:48
В «Оренбурге» отреагировали на включение Сычевого в итоговый список сборной России
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал попадание форварда Владимира Сычевого в итоговый список сборной России на товарищеские матчи в ноябре.
19:43
Садулаев — о вызове в сборную России: телефон разрывается от звонков
Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев отреагировал на попадание в окончательный список сборной России на ноябрьский сбор.
19:41
Песков заявил, что Путин проведёт отдельное мероприятие по мерам поддержки мобилизованных
Президент России Владимир Путин проведёт отдельное мероприятие, посвящённое мерам поддержки мобилизованных. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
19:40
Автоэксперт Колодочкин заявил о важности правильного ухода за машиной для экономии топлива зимой
Обозреватель издания «За рулём» Михаил Колодочкин дал советы по экономии топлива в зимний период.
19:39
Офтальмолог Миргородская предупредила о последствиях неправильного подбора цветных линз
Кандидат медицинских наук врач-офтальмолог, микрохирург, лазерный хирург «СМ-Клиники» Светлана Миргородская предупредила о последствиях неправильного подбора цветных линз.
19:39
В Самаре открыли мемориальную доску в честь командующего военным парадом 7 ноября 1941 года
В Самаре открыли мемориальную доску генералу Максиму Пуркаеву, который командовал парадом 7 ноября 1941 года в Куйбышеве.
19:38
Лауреат конкурса «Лидеры России» получил должность в РЖД
Лауреат конкурса «Лидеры России» Сергей Висленёв получил должность генерального директора ОАО «РЖД — Цифровые пассажирские решения».
19:37
Юсупов высказался о возможном завершении карьеры
Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов заявил, что нынешний сезон может стать для него последним.
19:35
Кремлёв: победители чемпионата мира по боксу получат по $200 тысяч
Президент IBA Умар Кремлёв подтвердил, что мужской чемпионат мира по боксу 2023 года пройдёт в Ташкенте с 1 по 14 мая.
19:29
В МЧС сообщили о пожаре на мебельном производстве во Владимирской области
В городе Лакинске Владимирской области на предприятии по производству мебели произошёл пожар, площадь которого составляет 800 кв. м.
19:29
Вице-премьер Спыну: Молдавия сократила потребление газа на 57% в октябре
Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что потребление газа в республике в октябре удалось сократить на 57%.
19:29
Макарчук — о вызове в сборную России: всегда приятно представлять свою страну
Защитник «Сочи» Артём Макарчук отреагировал на попадание в финальный состав сборной России на ноябрьские сборы.
19:25
Осинькин считает, что Пиняев в будущем может стать лидером сборной России
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал включение в окончательный состав национальной команды на ноябрьский сбор полузащитника Сергея Пиняева.
19:18
Сборная России по футболу огласила итоговый состав на ноябрьские сборы
Тренерский штаб сборной России по футболу назвал финальный состав национальной команды на ноябрьские сборы.
19:14
В Оренбургской области подтвердили 19 случаев COVID-19 за сутки
В Оренбургской области подтвердили 19 случаев COVID-19 за последние сутки.
19:13
В ДНР сообщили о полной зачистке территории Донецкого аэропорта от украинских военных
Территория Донецкого аэропорта полностью зачищена от украинских войск. Об этом сообщил полковник Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), командир разведывательного батальона «Спарта» Артём Жога.
19:11
Милохин объяснил, почему покинул «Ледниковый период»
Блогер Даня Милохин рассказал о причинах своего решения покинуть проект «Ледниковый период».
19:05
Маск призвал избирателей голосовать за республиканцев на выборах в конгресс
Американский предприниматель Илон Маск посоветовал «независимо мыслящим» избирателям проголосовать на предстоящих выборах в конгресс за республиканцев для установления баланса, пока в администрации работают демократы.
19:01
Представитель Воздушных сил Украины назвал украинские средства ПВО оружием «прошлого тысячелетия»
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью изданию The Economist заявил, что украинская система ПВО сталкивается с проблемами при выявлении российских крылатых ракет, поскольку военнослужащие Украины используют оружие «прошлого тысячелетия».
19:00
Самарский архив представил снимки парада в Куйбышеве 7 ноября 1941 года
Центральный государственный архив Самарской области представил снимки, сделанные во время парада в Куйбышеве 7 ноября 1941 года.
19:00
Специалист Громов назвал ограничения по COVID-19 в КНР одним из факторов влияния на нефтяные цены
Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов рассказал о факторах, влияющих на нефтяные цены.
18:59
Животных из зоопарка Херсона перевезли в Крым
Из зоопарка Херсона в Крым перевезли около 20 животных.
18:59
Севастопольские археологи создали цифровую модель раскопа
Сотрудники Севастопольского государственного университета создали цифровую модель раскопа по итогам экспедиции на античное городище Акра.
18:59
Синоптики предупредили о перепаде температур в Омске
В ближайшие дни в Омске возможен перепад температур.
18:59
Винер сообщила, что не знала об участии Симаковой в Немецкой гимнастической лиге
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер рассказала, что не знала об участии Анастасии Симаковой в Немецкой гимнастической лиге.
18:58
Синоптик Шувалов спрогнозировал настоящую зиму в Москве в декабре
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал настоящую зиму в Москве в декабре.
18:58
Терапевт Жито призвал не запивать лекарства газировкой
Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито призвал не запивать лекарства газировкой.
18:57
Подмосковными электричками в ноябрьские праздники воспользовались более 3 млн человек
Подмосковными электричками во время ноябрьских праздников воспользовались более 3 млн пассажиров.
18:57
В Петербурге предложили обновить список средств реабилитации инвалидов
В Смольном подготовили законопроект о внесении изменений в Социальный кодекс, предусматривающий обновление списка средств реабилитации инвалидов, которые предоставляются за счёт городского бюджета.
18:56
В Ставропольском крае проверят пожарную безопасность в местах массового скопления людей
В Ставропольском крае планируют проверить пожарную безопасность в местах массового скопления людей.
18:55
Краснов подписал приказы об основании прокуратур в четырёх новых регионах России
Генпрокурор России Игорь Краснов подписал приказы о создании прокуратур ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в системе российской прокуратуры.
18:52
Штаб ДНР: девочка погибла в результате удара ВСУ по Донецку
Девочка 2008 года рождения погибла в результате обстрела Донецка со стороны украинских вооружённых сил, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Ребёнок находился в Петровском районе города.
18:51
Нагорный: чувствую, что моя спортивная карьера ещё не подошла к логическому завершению
Российский гимнаст Никита Нагорный сообщил, что его карьера в спорте не подошла к логическому завершению.
18:48
Стоимость нефти марки Brent превысила $99 за баррель
Биржевая цена нефти марки Brent превысила $99 за баррель впервые с 30 августа.
18:48
В Подмосковье построят пилотный экотехнопарк для переработки отходов
В Московской области построят пилотный экотехнопарк для переработки отходов.
18:47
В подмосковных ОЭЗ создали почти 5000 рабочих мест за пять лет
Объём инвестиций, привлечённых особыми экономическими зонами в Московской области за последние пять лет, превысил 80 млрд рублей, заявила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
18:46
В Петербурге признали памятником доходный дом на 12-й линии Васильевского острова
В Санкт-Петербурге признали памятником ещё одно здание на Васильевском острове. Оно включено в единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения.
18:45
Хирн: я бы хотел организовать реванш Бивола с Канело
Глава Matchroom Boxing, известный британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что планирует заняться организацией второго поединка между Дмитрием Биволом и Саулем Альваресом.
18:42
Россия запросит информацию об обнаружении останков 114 советских солдат в Польше
Посольство России запросит у польских властей дополнительную информацию об обнаруженных при строительстве виадука под Варшавой останках 114 советских солдат.
18:39
В Подмосковье построили 56 социальных объектов в 2022 году
В Московской области с начала 2022 года выдали 56 заключений о соответствии по итогам строительства социальных объектов.
18:39
Доля премиальных авто на российском рынке сократилась до 13,5% в 2022 году
За январь — сентябрь 2022 года доля премиальных автомобилей на российском рынке сократилась до 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.
18:37
Похороны автора хитов «Ласкового мая» Сергея Кузнецова пройдут 13 ноября в Оренбурге
Похороны одного из основателей и автора хитов «Ласкового мая» Сергея Кузнецова пройдут 13 ноября в Оренбурге.
18:37
В Польше заявили о планах обязать работающих в стране беженцев с Украины платить за жильё
Польские власти намерены обязать украинских беженцев, проживающих и работающих на территории Польши, оплачивать своё жильё. Об этом в эфире радиостанции RMF FM заявил заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства Польской Республики по делам беженцев Павел Шефернакер.
18:29
Данни: Дзюба не останется без команды, это просто невозможно
Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни прокомментировал информацию о расторжении контракта нападающего Артёма Дзюбы с «Адана Демирспор».
18:26
В Москве открыли более 10 объектов образования с начала года
В Москве ввели в строй 11 объектов образования с начала 2022 года, заявил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.
18:26
В Краснодарском крае появится экопромышленный парк
В Краснодарском крае построят экопромышленный парк. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
18:23
«Матч ТВ»: Чистяков 8 ноября вернётся в основной состав «Зенита»
Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков 8 ноября примет участие в тренировке основной команды.
18:20
Губернатор Тверской области заявил Путину о выплатах мобилизованным по 150 тысяч рублей
Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным о начале выплат мобилизованным по 150 тыс. рублей из регионального бюджета.