Die Welt Оригинал

Военный историк: переговоры между Россией и Украиной неизбежны, но процесс урегулирования может длиться годами

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Россия и Украина в настоящий момент не способны достичь своих целей военным путём, поэтому рано или поздно им придётся сесть за стол переговоров, пишет израильский военный историк Мартин ван Кревельд в статье для Die Welt. По мнению Кревельда, для достижения соглашения их участникам потребуются «как минимум месяцы, а может и годы». При этом боевые действия могут продолжиться, хоть и с перерывами и в меньших масштабах.
Военный историк: переговоры между Россией и Украиной неизбежны, но процесс урегулирования может длиться годами
AP

В теории войны заканчиваются тогда, когда боеспособность побеждённой стороны падает до нуля, а победитель может делать всё, что ему заблагорассудится. Однако на практике многие войны, если не большинство, заканчиваются иначе. Когда война близится к концу и мало кто сомневается в её исходе, проигравший пытается выбить для себя наилучшие условия, в то время как у победителя может «возникнуть соблазн» сэкономить усилия и деньги и сберечь жизни военнослужащих. Бывает и так, что ситуация на фронте заходит в тупик. Это заставляет обе стороны задуматься о том, смогут ли они на самом деле достичь своих целей, и начать искать выход из сложившегося положения, что непременно приводит к переговорам, пишет израильский военный историк Мартин ван Кревельд.

Скорее всего, переговоры по урегулированию конфликта на Украине сначала будут вестись опосредованно, а затем и напрямую, считает историк. В настоящее время президент Украины Владимир Зеленский не настроен садиться за стол переговоров с представителями Владимира Путина, не говоря уже о нём самом. Однако то, что сейчас Зеленский не хочет вступать в диалог с Путиным, не обязательно означает, что любые переговоры между Украиной и Россией автоматически исключены. В роли посредника могла бы выступить какая-нибудь международная организация, например ООН, или такая ​​страна, как Индия, которая в настоящее время не вовлечена в конфликт.
 
Учитывая многочисленность стран НАТО и тот факт, что у России не так много близких союзников, Путин, скорее всего, откажется от мирной конференции и будет настаивать на индивидуальных переговорах. В любом случае остальные участники формально останутся в стороне, хотя и могут попытаться повлиять на их ход.
 
По мнению ван Кревельда, сторонам почти наверняка потребуется очень много времени, чтобы прийти к соглашению. Минимум месяцы, а может и годы. В ходе переговоров боевые действия могут прекратиться, а могут и продолжиться, хоть и с перерывами и в меньших масштабах. Например, подобное происходило во время войны во Вьетнаме.
 
«С перспективы Москвы победа — что бы это слово ни значило — кажется далёкой, даже более отдалённой, чем в тот день», когда российские войска начали спецоперацию девять месяцев назад, пишет историк. Со стороны Украины, даже с учётом недавних побед Зеленского, провозглашённая им цель — вытеснить русских со всех территорий, занятых ими с 2014 года, — «не выглядит реалистичной». Поскольку решить проблему военным путём невозможно, весьма вероятно, что в конце концов будет найден какой-то компромисс. «Такой, который даст Украине многое из того, что она хочет, но вместе с тем позволит Путину завить о победе. Например, в виде заявления НАТО о том, что Украина не сможет вступить в эту организацию», — подытоживает ван Кревельд.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Die Welt Германия Европа
теги
Владимир Зеленский Владимир Путин вооруженный конфликт Индия история НАТО ООН переговоры Россия спецоперация России на Украине Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров