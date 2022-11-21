Le Figaro: соглашение принято, но многие страны остались разочарованы конференцией по климату

Конференция по климату в Шарм-эш-Шейхе завершилась принятием соглашения, которое подразумевает создание фонда помощи беднейшим странам, но других прорывов не случилось. Как пишет Le Figaro, представители ООН, ЕС и ряда стран выразили своё разочарование по этому поводу.

27-я сессия Конференции по изменению климата завершилась в воскресенье 20 ноября после долгих и трудных переговоров, пишет Le Figaro. Участникам удалось принять соглашение о помощи бедным странам, пострадавшим от изменения климата, но никаких новых амбиций по сокращению выбросов парниковых газов они не показали, отмечает автор статьи.



Конференция проходила больше двух недель и всё равно вышла за график, став одной из самых долгих за свою историю. «Это было непросто», но «мы наконец выполнили свою миссию», — подчеркнул председатель конференции египтянин Самех Чукри.



Однако многие остались недовольны её результатами. «Сейчас мы должны резко сократить выбросы, и это вопрос, на который конференция не дала ответа», — заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Представитель Европейского союза заявил, что они «разочарованы» соглашением о выбросах. Франция и Германия также выразили сожаление по поводу «отсутствия климатических амбиций». Министерство окружающей среды ЮАР приветствовало в пресс-релизе «дополнительный прогресс», который удался благодаря соглашению о фонде компенсаций за убытки из-за изменения климата. Однако в их заявлении также говорится: «Мы считаем, что необходимы дальнейшие срочные действия для обеспечения соблюдения обязательств развитых стран».



На этой конференции удалось достигнуть исторически важного соглашения, в соответствии с которым беднейшие страны, пострадавшие от изменения климата, получат компенсацию. Хотя этот вопрос был таким спорным, что чуть не сорвал конференцию, в последнюю минуту всё же удалось согласовать текст договора, который хоть и оставляет многие вопросы без ответа, но создаёт конкретный финансовый фонд. Ведь зачастую бедные страны страдают больше всего от последствий изменения климата, но сами они при этом мало ответственны за глобальное потепление.



А вот соглашение о сокращении выбросов вызвало много осуждения, поскольку его расценили как шаг назад по отношению к достижениям предыдущих конференций. Если в рамках Парижского соглашения страны хотели ограничить глобальное потепление до 1,5°C по сравнению с доиндустриальной эпохой, когда человечество начало массово использовать ископаемое топливо, то нынешнее соглашение не позволяет добиться этой цели. В лучшем случае, если все страны выполнят свои обязательства, к концу века потепление составит 2,4°C, а если нынешние темпы выбросов сохранятся, то 2,8°C.

Сейчас потепление составляет 1,2°C, но уже видно, насколько изменился климат. Так, 2022 год отметился чередой засух, пожаров и разрушительных наводнений, которые повлияли на урожай и инфраструктуру.



Эксперты сетуют, что соглашение, достигнутое в Шарм-эш-Шейхе, осталось довольно расплывчатым, и на будущей конференции 2023 года в ОАЭ будет немало поводов для споров. В частности, развитые страны настаивают, что Китай должен быть среди тех, кто будет платить за выбросы.



Не получилось у государств и показать высокие амбиции в части сокращения выбросов парниковых газов. Кроме того, не нашла в этом документе достойного отражения и тема сокращения использования ископаемого топлива, которое является причиной глобального потепления, но почти не упоминается в большинстве документов по климату. Хотя при этом зачастую довольно много говорится про развитие возобновляемых источников энергии, а также про ядерную энергетику, пишет Le Figaro.