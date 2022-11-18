Der Spiegel: ЕС выделит странам Африки €1 млрд для борьбы с изменениями климата

Страны Африки получат от ЕС и нескольких стран-членов €1 млрд в рамках инициативы по преодолению последствий изменения климата, сообщает Der Spiegel. Эти средства, в частности, будут потрачены на закупку средств раннего предупреждения природных катастроф.
ЕС и некоторые страны — члены сообщества намерены выделить более €1 млрд африканским государствам в рамках помощи в борьбе против изменений климата, пишет Der Spiegel. Об этом на полях конференции ООН в Шарм-эль-Шейхе заявил первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
По словам Тиммерманса, инициатива объединит в себе уже существующие и новые программы по преодолению последствий изменения климата. Отмечается, что на данный момент, помимо ЕС, в инициативе будут участвовать Германия, Франция, Нидерланды и Дания, однако в дальнейшем возможно присоединение и других стран-членов.
В Еврокомиссии заявили, что выделенные средства планируется потратить в том числе на системы предупреждения и прочие меры предотвращения последствий природных катастроф и экстремальных погодных условий. Кроме того, наиболее опасные с точки зрения климатических инцидентов регионы получат страховочные продукты.
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