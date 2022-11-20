BFM TV: в Испании закон о сексуальном насилии помог выйти на свободу преступникам

Вступивший в силу закон по борьбе с сексуальным насилием привёл в Испании к неожиданному результату: некоторым преступникам сократили срок заключения, рассказывает BFM TV. В то время как наказание за тяжкие преступления сексуального характера ужесточили, мера пресечения за другие виды домогательств уменьшилась, а изменения в испанском уголовном кодексе имеют обратную силу, если идут на пользу осуждённым.

В Испании месяц назад вступил в силу новый закон Solo si es si («Только «да» означает «да»), который должен помочь в борьбе с сексуальным насилием и укрепить права женщин, однако он привёл к неожиданному побочному эффекту: некоторым насильникам могут сократить срок заключения, пишет BFM TV. Как объясняет издание, изменения в испанском уголовном кодексе имеют обратную силу, если они идут на пользу осуждённым.

В целом действующий с 7 октября закон направлен на ужесточение наказания за изнасилование, под которым теперь понимаются действия без выраженного согласия. В частности, авторы текста отказались от различий между «сексуальным домогательством», которое каралось более слабо, и «сексуальным насилием», включавшим изнасилование, — для него раньше было необходимо предоставить доказательства насилия и принуждения. При этом новые правила уменьшают меру пресечения за другие типы сексуального насилия, что позволяет нескольким сотням заключённых подать прошение о пересмотре дела, а суды уже начали удовлетворять некоторые из них.

Французская газета в качестве примера приводит дело мужчины, получившего восемь лет тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетней падчерицей: его срок наказания суд сократил до шести лет. Ещё один пример — преподаватель, который отбывал в заключении шесть лет девять месяцев за вступление в сексуальные отношения с четырьмя несовершеннолетними ученицами в обмен на деньги. Он смог выйти на волю после отмены большей части своего срока.

По сообщениям испанской прессы, после вступления в силу нового закона по крайней мере четыре человека уже вышли на свободу. Правительство социалиста Педро Санчеса и особенно министр по вопросам равенства, член леворадикальной партии «Подемос» Ирен Монтеро под напором критики заняли оборонительную позицию. В среду сторонница закона Монтеро обвинила судей, сокративших наказание преступникам, в «мачизме» и недостатке «образования».

Депутат от её партии Хавьер Санчес Серна дошёл до того, что назвал их «фашистами в мантиях». Генеральный совет судебной власти Испании назвал такие слова «недопустимыми оскорблениями» и напомнил, что с февраля предупреждал правительство о юридических последствиях нового законопроекта, который тогда рассматривался в парламенте. Авторы закона забыли добавить так называемое переходное положение, позволяющее ограничить число дел, которые могут воспользоваться поправками.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в среду высказался в поддержку нового закона, имеющего наряду с другими текстами первостепенное значение для его правительства. По словам главы правительства, цель внесённых поправок — «дать женщинам больше гарантий по всем типам сексуального насилия». Однако правительству придётся преодолеть ещё одно препятствие, отмечает BFM TV: некоторые министры предполагают, что реформа нового закона ни к чему не приведёт, потому что обратная сила закона применяется только в случае, если он выгоден осуждённому.