BFM TV: в Испании закон о сексуальном насилии помог выйти на свободу преступникам
В Испании месяц назад вступил в силу новый закон Solo si es si («Только «да» означает «да»), который должен помочь в борьбе с сексуальным насилием и укрепить права женщин, однако он привёл к неожиданному побочному эффекту: некоторым насильникам могут сократить срок заключения, пишет BFM TV. Как объясняет издание, изменения в испанском уголовном кодексе имеют обратную силу, если они идут на пользу осуждённым.
В целом действующий с 7 октября закон направлен на ужесточение наказания за изнасилование, под которым теперь понимаются действия без выраженного согласия. В частности, авторы текста отказались от различий между «сексуальным домогательством», которое каралось более слабо, и «сексуальным насилием», включавшим изнасилование, — для него раньше было необходимо предоставить доказательства насилия и принуждения. При этом новые правила уменьшают меру пресечения за другие типы сексуального насилия, что позволяет нескольким сотням заключённых подать прошение о пересмотре дела, а суды уже начали удовлетворять некоторые из них.
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