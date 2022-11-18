Politico: разногласия по ракетному удару в Польше могут быть первой трещиной американо-украинского альянса

Американские чиновники теперь стремятся к более тесной координации по сообщениям о ракетном прилёте в Польше, сообщает Politico. Как отмечает издание, несовпадение заявлений Украины и США об инциденте в Польше стали первым серьёзным расхождением во мнениях между Киевом и Вашингтоном, за которым могут последовать и новые трещины.

Настойчивость Владимира Зеленского, утверждающего, что за прилётом ракеты на польскую территорию стоит Россия (несмотря на заявление американских спецслужб, отметивших, что ракета была украинской), привела к тому, что американские чиновники теперь стремятся к более тесной координации по сообщениям об этом инциденте, пишет Politico.

За последние два дня представители администрации Джо Байдена связывались со своими европейскими партнёрами, а также с представителями офиса украинского президента, призывая более осторожно говорить о причинах инцидента в Польше, отмечает издание. В Вашингтоне попросили воздержаться от однозначных заявлений до завершения расследования.

Издание напоминает, что после попадания ракеты по польской деревне Пшеводув Владимир Зеленский и некоторые его советники сразу обвинили в этом Россию. Однако в последующие 24 часа лидеры США, НАТО и Польши заявили о том, что ударившая по польской территории ракета, судя по всему, была пущена украинскими силами ПВО. В итоге Зеленский немного скорректировал свою позицию, однако по-прежнему остался до конца не убеждённым.

Как отмечает Politico, очень разные заявления о ракетном ударе стали первым серьёзным расхождением во мнениях между Вашингтоном и Киевом с момента начала украинского кризиса. Издание пишет, что если конфликт продолжится и зимой, то в альянсе США и Украины может появится больше трещин, чем может воспользоваться Москва.

Многие аналитики и военные считают, что боевые столкновения на Украине продолжатся и зимой, однако обеим сторонам будет трудно добиться значимых продвижений из-за погодных условий, пишет Politico. Между тем, в минувшую среду председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Украине пора начать мирные переговоры с Россией. Он отметил, что у Украины не получится отвоевать все территории у России.