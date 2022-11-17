Дипломат НАТО: публичная ложь Украины более разрушительна, чем ракета

После ракетного удара по приграничной территории Польши президент Украины заявил, что доверяет отчётам своих военных и считает, что это была российская ракета. Как пишет немецкий журнал Focus, слова Зеленского возмутили представителей международной дипломатии. В Венгрии их назвали безответственными, а дипломат из НАТО обвинил Украину в публичной лжи и подрыве доверия к Киеву, назвав его заявления «более разрушительными, чем ракета».

В результате ракетного удара во вторник в Польше погибли два человека. Запад предполагает, что это была одна или несколько украинских зенитных ракет, пишет немецкий журнал Focus. Украинский президент, однако, видит ситуацию иначе.

«Я думаю, что это была российская ракета — в соответствии с доверием, которое я испытываю к отчётам военных», — заявил Зеленский в среду. Его слова, однако, вызывают критику, пишет издание.

Неназванного дипломата из одной из стран НАТО разгневало заявление украинского президента, о чём он сообщил в интервью британской газете Financial Times. «Это становится смехотворным, — негодует дипломат из НАТО. — Украинцы разрушают наше доверие к ним. Никто их не винит, и теперь они публично лгут. Это более разрушительно, чем ракета».

Опровержение присутствует и со стороны президента США, продолжает Focus. «Это не доказательство», — сказал Джо Байден в четверг, отвечая на заявление своего украинского коллеги.

В свою очередь Венгрия раскритиковала высказывания украинского лидера как безответственные. «В такой ситуации мировые лидеры выражают своё мнение ответственно, — сказал Гергели Гуляш, руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. — Украинский президент был неправ, когда сразу же обвинил русских. Это плохой пример».

По словам Зеленского, Киев до сих пор не видел доказательств того, что это была украинская ракета. В связи с этим он призвал к проведению совместного расследования. В своём ежедневном видеообращении Зеленский позже призвал союзников Украины предоставить «все данные» об инциденте. «Мы хотим прояснить все детали, все факты. Поэтому нам нужен... доступ ко всем данным, которыми располагают наши партнёры, а также к месту взрыва», — заявил украинский президент.

Независимо от того, из чьего арсенала была выпущена ракета, многие наблюдатели на международном уровне согласны с тем, что Россия, проводящая военную спецоперацию на Украине, в конечном счёте также несёт ответственность за удар по Польше, утверждает немецкий журнал Focus, напоминая, что в результате попадания ракеты в район границы Польши с Украиной во вторник погибли два человека.