Глава Пентагона Ллойд Остин планирует встретиться с лидерами 50 стран, чтобы добиться от них дополнительного финансирования для Киева. Однако главе Минобороны будет трудно выполнить эту задачу, поскольку украинский конфликт всё больше изматывает Европу, заявил в интервью Fox News полковник Армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

В январе обновлённый конгресс приступит к своим обязанностям. Но одно остаётся неизменным: украинский президент Владимир Зеленский по-прежнему хочет получать больше ваших денег. И администрация Байдена, похоже, собирается помочь ему их получить. Это — следующая тема нашей программы.

Американцы испытывают финансовые трудности. Почти всё стоит дороже, что напрямую связано с конфликтом на Украине. Но лидеров нашей страны не интересует заключение мира.

Министр обороны Ллойд Остин едет на встречу с лидерами 50 стран, чтобы объявить не о мирной декларации, а о новом раунде финансирования Украины, чтобы, по сути, выдать ей карт-бланш. И они будут платить не из своего кармана.

Кроме того, ожидается, что президент Украины Зеленский вскоре выступит перед «Большой двадцаткой», чтобы добиться увеличения военного финансирования. Его не интересует мир. Он хочет больше денег на конфликт.

Байден и его администрация поощряют такое отношение, фактически передав нашу внешнюю политику Зеленскому. Ему поручают принимать решение. Они говорят ему: вот тебе карт-бланш, мы будем делать всё что ты хочешь, и так долго, сколько ты хочешь.

Никто не привлекается за это к ответственности. Они хотят выжать из американского налогоплательщика каждый пенни. Им абсолютно всё равно, как Украина и подрядчики Минобороны, ВПК тратят наши деньги.

Дуглас Макгрегор, полковник армии США в отставке, присоединяется к нам, чтобы поговорить об этом безумии. Дуг, рады вас видеть. Что вы об этом думаете?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Тулси, вы попали в самую точку. Я думаю, министр обороны Остин предпринимает отчаянную попытку побороть утомление от Украины. По правде говоря, европейцы устали вливать в неё деньги. Им надоело отправлять технику в эту чёрную дыру. Ему (главе Пентагона. — ИноТВ) будет трудно добиться какого-либо успеха.

Во многом это связано с тем, что председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Милли решил раскрыть The New York Times его личный совет президенту. И он заявил: украинцы, вероятно, сделали всё, что могли, и теперь им действительно нужно начать переговоры.

На самом деле Милли так многословно пытался сказать, что Украина сталкивается с большими неприятностями. У них нет мощностей, электричества, энергии любого рода, топлива, им всё больше не хватает еды и воды. И они понесли ужасные потери: более ста тысяч убитых и сотни тысяч раненых. Они в очень плохом состоянии.

И вторая часть сообщения (Милли. — ИноТВ): вам лучше начать переговоры, потому что русские готовятся к зимнему наступлению. Оно станет разрушительным и будет направлено на то, чтобы покончить с украинскими вооружёнными силами и режимом.

Так что, с одной стороны, администрация говорит: давайте потратим больше денег на это проигрышное дело, от которого люди устали. С другой стороны, председатель Объединённого комитета начальников штабов заявляет: что ж, игра почти окончена, так что давайте договариваться.

Да, Дуг, возмутительно, что мы узнали лишь несколько дней назад о том, как администрация Байдена фактически сказала Зеленскому просто делать вид, что он готов к переговорам. Ведь если он публично заявит, что не хочет вести переговоры — а мы знаем, что он не хочет, — то люди с меньшей вероятностью продолжат бросать деньги в его сторону. Интересно, что мы отчётливо слышим правду, которую они пытаются от нас скрывать.

Большое спасибо, полковник Дуг Макгрегор. Всегда приятно с вами пообщаться.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Конечно, спасибо.

Дата выхода в эфир 14 ноября 2022 года.