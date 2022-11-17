Ron Paul Institute: США продолжают обострять украинский кризис, даже оказавшись в шаге от третьей мировой

После инцидента с падением украинской ракеты в Польше мир оказался на пороге ядерной катастрофы. Но администрация Байдена не сделала выводов из этой опасной ситуации и решила сохранить текущий курс на усугубление конфликта на Украине, считает исполнительный директор Института мира и процветания Рона Пола Дэниел Макадамс.

ДЭНИЕЛ МАКАДАМС, исполнительный директор Института мира и процветания Рона Пола: Вчерашний день был очень странным. Не знаю, многие ли американцы осознали, насколько близко мы подошли к третьей мировой войне. Мы были буквально в шаге от третьей мировой, потому что, как нам сообщали, ракеты из России попала на польскую территорию, в результате чего погибли польские мирные жители.

Конечно, Польша, правительство которой настроено крайне антироссийски, сразу же обратилась к НАТО: «Нам нужно воспользоваться Четвёртой статьёй (Устава альянса. — ИноТВ) для консультаций и решить, что мы будем делать по этому поводу, поговорить с лидерами «Большой семёрки» и выяснить, что мы будем делать».

Польша очень охотно участвовала в игре, которую, как в итоге выяснилось, затеял Зеленский. И вопрос в том, знал ли он, что эти ракеты запустила Украина? Судя по всему, это были ракеты ПВО С-300, выпущенные в районе Львова и приземлившиеся на польской территории неподалёку от границы. Знал ли он, что эти ракеты были украинскими в то время, когда он утверждал, что они российские? И если знал, то он буквально лгал своим так называемым союзникам и партнёрам на Западе, пытаясь спровоцировать третью мировую.

На сайте нашего института мы опубликовали отрывок статьи, написанной, на мой взгляд, очень проницательным обозревателем. Пожалуйста, выведите на экран первый отрывок. Автор материала Эндрю Корибко пишет: «Украина пыталась обманом заставить НАТО развязать третью мировую после того, как она случайно разбомбила Польшу».

Следующий отрывок: «Украинское руководство прекрасно понимало, что произошло, но решило продвигать самую опасную теорию заговора в истории, пытаясь буквально разжечь третью мировую войну. Зеленский солгал миру, назвав случайную бомбардировку Польши своими войсками «российским ракетным ударом по коллективной безопасности» и заявил НАТО: «Нам необходимо действовать». Его министр иностранных дел, в свою очередь, вводил в заблуждение, говоря о том, что все обвинения в адрес его стороны не что иное, как «российская пропаганда».

Вчера Украина играла в очень-очень опасную игру.

РОН ПОЛ, экс-кандидат в президенты США и председатель Института мира и процветания Рона Пола: Я предлагал им сделать глубокий вдох, поговорить об этом и подумать, прежде чем затевать третью мировую. Но я даже не знаю, вдохнули ли они хотя бы чуть-чуть, потому что, к сожалению, дела пошли своим чередом.

Случившееся раскрыло долю правды, но я думаю, что и Байден делу не помог. Он сделал заявление... я думаю, что большая часть нашей аудитории знает, что мы не фанаты НАТО. НАТО — это проблема, а не ответ. Но Байден выступил и подчеркнул... технически юридически он сказал правду, если вы состоите в НАТО и платите членские взносы, то вас защищают, если кто-то собирается атаковать… и вот Байден заявил: «Мы будем защищать каждую пядь территории, если вы состоите в НАТО!».

Но я не думаю, что в нём необходимо даже состоять, потому что они говорили в том духе, что добавят несколько стран и, возможно, к Украине будут относиться примерно так же (как к члену НАТО. — ИноТВ). В любом случае этот спор продолжается. Но я не думаю, что Байден сказал: «Послушайте, ребята, почему бы нам не обсудить случившееся?» Потому что он на одной стороне. Он один из тех, кто обостряет ситуацию, чтобы оправдать увеличение трат (на помощь Украине. — ИноТВ).

И думаю, то, что они делают, будут делать и говорить, — это просто преступление. Они лгут собственному народу. Но я начинаю думать, что довольно редко можно встретить политиков, обладающих хоть какой-то властью и влиянием, которые проявляют большую честность в международных делах. Случается, что даже в нашем правительстве находятся те, кто нам врёт.

(Смеются.)

ДЭНИЕЛ МАКАДАМС: Ага. Знаете, в последнее время мне не давала покоя мысль: Как далеко они могут зайти? Где они затормозят? Что является красными линиями для Вашингтона и администрации Байдена в их кажущейся слепой поддержке Украины. И я думаю, что мы, наконец, увидели это вчера.

Я думаю, что при всех недостатках, а их много, включая то, что они (американские власти. — ИноТВ) затеяли всё это (украинский кризис. — ИноТВ) в начале 2014 года. Ведь в этом процессе участвовали те же кадры, что и тогда. Но думаю, прошлой ночью они дошли до той точки, когда поняли, что перед ними красная черта и что нас пытаются втянуть в третью мировую.

Мы знали, потому что у нас там самолёты-разведчики Global Hawk, стратегические объекты, которые находятся очень близко. Мы знали, откуда и кем были запущены ракеты, поразившие Польшу, поэтому они должны были понять в тот момент, что украинское правительство тоже зашло слишком далеко. И поэтому почти публично они сказали, Байден сказал: нет, мы не думаем, что запуск произвели с российской территории.

Так что в тот момент они поставили нас прямо на грань ядерной войны и, к счастью, отступили. Но возникает вопрос, почему нас по-прежнему так близко подводят к ядерной войне, когда одна ошибка может привести к неожиданному результату, а ставки так высоки?

Дата публикации 17 ноября 2022 года.