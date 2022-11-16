ERR: за последние 10 лет английский язык стал популярнее русского в Эстонии

Согласно данным Департамента статистики Эстонии, за последние 10 лет английский стал самым распространённым иностранным языком в стране, сменив русский. Как передаёт ERR, английским языком как иностранным владеет 48% населения, а русским — 39% жителей.

За последние 10 лет английский стал самым распространённым иностранным языком в Эстонии, сменив русский. Как передаёт ERR, об этом сообщил Департамент статистики по результатам анализа данных переписи населения, завершившейся в начале 2022 года.

По данным переписи населения 2021 года, каким-либо иностранным языком оценочно владеет 76% жителей Эстонии — 975 320 человек. На переписи населения 2011 года владеющих каким-либо иностранным языком было 69% (856 225), а в 2000 году — 64% (851 639 человек). Таким образом, количество знающих какой-либо иностранный язык в течение последних трёх переписей постоянно росло.

Каждый второй житель Эстонии, владеющий каким-либо иностранным языком, знает один иностранный язык (48%), каждый третий — два языка (35%). Среди владеющих иностранными языками 13% владеет тремя и 3% — как минимум четырьмя иностранными языками. Доля владеющих одним и двумя иностранными языками увеличилась (в 2011 году соответственно 43% и 34%), в то же время доля людей, владеющих тремя и четырьмя иностранным языками, немного уменьшилась (17% и 5%).

На эстонском языке говорит или понимает его 84% местного населения. За 10 лет этот показатель вырос на два процентных пункта. На эстонском языке как на родном говорит 67%, как на иностранном — 17% населения.

Следующим по распространённости является русский язык, на котором как на родном говорит 29% и как на иностранном — 38% (всего 67%).

Как отмечает портал, если по данным предыдущих переписей самым распространённым иностранным языком в Эстонии был русский, то теперь им стал английский. Английским языком как иностранным владеет 48% населения (в 2011 году — 40%, в 2000 году — 26%).

Далее следует русский язык, которым, по данным переписи 2021 года, в качестве иностранного владеет 39% жителей. Ещё в 2011 году русским языком как иностранным владело 44% людей, в 2000 году — 43%.

Согласно данным трёх последних переписей, третий по распространённости иностранный язык в Эстонии — это эстонский, им в качестве иностранного языка владеет 17% (223 950) проживающих здесь людей. В 2011 году эстонским языком как иностранным владело 14% населения, в 2000 году —13%.