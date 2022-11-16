ERR: за последние 10 лет английский язык стал популярнее русского в Эстонии
За последние 10 лет английский стал самым распространённым иностранным языком в Эстонии, сменив русский. Как передаёт ERR, об этом сообщил Департамент статистики по результатам анализа данных переписи населения, завершившейся в начале 2022 года.
По данным переписи населения 2021 года, каким-либо иностранным языком оценочно владеет 76% жителей Эстонии — 975 320 человек. На переписи населения 2011 года владеющих каким-либо иностранным языком было 69% (856 225), а в 2000 году — 64% (851 639 человек). Таким образом, количество знающих какой-либо иностранный язык в течение последних трёх переписей постоянно росло.
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