NTD: Книга Гиннеса пополнилась новыми необычными рекордами

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Daily Mirror: «сделано в России» — министр финансов Великобритании возложил вину за рецессию в стране на Москву Daily Mirror
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Не Запад, а Китай: в Atlantico уверены, что Россия выбрала себе не того противника Atlantico.fr
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NYT: возможная «заморозка» конфликта на Украине будет длиться до полугода New York Times
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Handelsblatt: малый бизнес Германии опасается за своё экономическое выживание Handelsblatt
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Das Erste: выслушать каждую точку зрения и каждый народ — на саммите G20 Россия обратится с посланием к развивающимся странам Das Erste
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Обозреватель Politico: Илон Маск, возможно, отталкивает людей от соцсетей, чтобы они проводили больше времени в реальной жизни Politico
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Как дети в магазине игрушек — эксперт Gazeta Wyborcza о закупках властями Польши новой военной техники Gazeta Wyborcza
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Bloomberg: риск рецессии возрос — Европа готовится к пику инфляции Bloomberg
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Посол Галузин: расширение деятельности НАТО в АТР вызывает озабоченность
Расширение деятельности НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе вызывают озабоченность России, заявил российский посол в Японии Михаил Галузин.
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Глава Евросовета Мишель заявил, что не планирует встречу с Лавровым на полях G20
Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что не планирует проводить встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита G20 в Индонезии.
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Newsweek: США рискуют столкнуться с нехваткой боеприпасов из-за военных поставок Украине
Соединённые Штаты истощают свой арсенал боеприпасов поставками оружия на Украину, заявил военный обозреватель Калеб Ларсон в статье для издания Newsweek.
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Politico: заявления Пентагона о возможности переговоров с Россией разозлили власти Киева
Заявление председателя Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марка Милли о возможности диалога между Москвой и Киевом вызвало негативную реакцию украинских властей.
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МИД Британии: Лондон выделит $11,8 млн на восстановление энергоинфраструктуры Украины
Великобритания направит £10 млн фунтов ($11,8 млн) на восстановление объектов энергетической инфраструктуры на Украине.
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Посол Антонов назвал неприемлемыми условия содержания в тюрьме США россиянина Селезнёва
Посол России в США Анатолий Антонов посетил в американской тюрьме россиянина Романа Селёзнева и назвал условия его содержания неприемлемыми и нечеловеческими.
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Politico: Госдеп готовит почву для мирных переговоров России и Украины
Госдеп США тайно готовит почву для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией.
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Главком ВСУ Залужный: украинские военные «не примут никаких переговоров» с Россией
Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что провёл телефонные переговоры с главой комитета начальников штабов ВС США Марком Милли и заявил ему, что украинские военные «не примут никаких переговоров» с Россией.
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Боррель: главы Минобороны стран ЕС 15 ноября обсудят ситуацию на Украине
Министры обороны стран-членов Евросоюза во вторник, 15 ноября, проведут очередной совет в Брюсселе, главной темой которого станет ситуация на Украине, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
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США ввели санкции против российского разработчика микросхем «Миландр»
США ввели санкции против российского разработчика и производителя интегральных микросхем «ППК Миландр».
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Росавиация: Россия и Египет заинтересованы в увеличении количества рейсов
Россия и Египет заинтересованы в увеличении количества рейсов между странами.
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FP: указ об ограничении передвижения подорвал боевой дух украинцев
Действующий на Украине указ об ограничении передвижения для мужчин подрывает их боевой настрой. Об этом заявил обозреватель Foreign Policy Чарли Карпентер.
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МИД Польши: Варшава добивается наложения санкций ЕС на нефть из трубопровода «Дружба»
Власти Польши добиваются наложения санкций ЕС на поставки нефти по трубопроводу «Дружба».
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Россия обсудила с Монголией возможность наращивания экспорта электроэнергии в республику
В Минэнерго России заявили, что министры энергетики России и Монголии Николай Шульгинов и Баттогтох Чойжилсурэн обсудили возможность увеличения поставок электроэнергии в Монголию.
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Мюллер сделал выбор между Месси и Роналду
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер сделал выбор между нападающим ПСЖ Лионелем Месси и форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
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МВД Белоруссии: меры безопасности усилены в 14 районах на границе с Украиной
В 14 районах Белоруссии вблизи границы с Украиной усилены меры безопасности, заявил министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков.
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Гришин: «Спартак» в матче с «Динамо» показал в атаке ту игру, к которой нужно стремиться
Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин высказал мнение, что красно-белые в первом периоде матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским «Динамо» показали в атаке ту игру, к которой нужно в дальнейшем стремиться.
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В Пентагоне прокомментировали возможное замедление военных поставок Украине
Высокопоставленный представитель Пентагона прокомментировал возможное замедление военных поставок Киеву с наступлением зимы.
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Роналду: тотальная и абсолютная сосредоточенность на работе сборной
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал подготовку к чемпионату мира — 2022.
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Bild: солдатам немецкой армии выдали форму с символами SS
Солдаты немецкой армии получили новое обмундирование с аббревиатурой SS на ярлыках.
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Осинькин заявил, что переживает по поводу возможного ухода лидеров из «Крыльев Советов»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сообщил, что переживает насчёт ухода лидеров самарской команды в зимнее трансферное окно.
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Байден прокомментировал вывод российских войск из Херсона
Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции на саммите G20 в Индонезии заявил, что вывод российских войск из Херсона стал «значительной победой» украинской стороны.
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В «Оренбурге» считают невозможным уход легионеров из клуба в зимнее трансферное окно
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин назвал невозможным уход легионеров из клуба в зимнее трансферное окно.
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The Telegraph: МЮ разорвёт контракт с Роналду, если игрок не будет требовать выплат
«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант для расторжения контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.
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В администрации Херсонской области сообщили о контроле ВС России над Кинбурнской косой
Территория Кинбурнской косы находится под полным контролем российских войск, сообщили в пресс-службе врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
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Сербский агент Еремич заявил, что не работает над трансфером Сычевого в «Црвену Звезду»
Сербский агент Срджан Еремич прокомментировал новость, что он занимается трансфером форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Црвену Звезду».
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Спасатели ликвидировали горение на заводе в Подольске
В МЧС России заявили, что пожарные ликвидировали возгорание на Подольском электромеханическом заводе.
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«РБ Спорт»: сербский агент Еремич намерен подписать Сычевого в «Црвену Звезду»
Сербский агент Срджан Еремич планирует подписать нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Црвену Звезду».
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Медведев призвал ООН принять резолюцию о возмещении ущерба пострадавшим от США странам
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя решение участников Генеральной Ассамблеи ООН о принятии резолюции по выплатам «репараций» Украине, заявил, что всемирной организации стоит призвать к возмещению Соединёнными Штатами ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим пострадавшим от американцев странам.
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Напавший на участковых и следователя житель Анапы ликвидирован
Житель Анапы, который в ходе конфликта вокруг отключения его дома от электричества сначала нанёс ножевые ранения участковым, а потом стрелял в сотрудника СК, был убит во время штурма дома, в котором он забаррикадировался.
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Карпин назвал своё главное жизненное правило
Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о главном правиле в жизни.
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Белый дом подтвердил переговоры США и России в Турции
Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме подтвердил информацию о том, что в Турции прошли переговоры США и России.
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В Анапе напавший на участковых и сотрудника СК мужчина ранил ещё одного полицейского
В Анапе мужчина, нанёсший ножевые ранения двум пришедшим на вызов участковым и выстреливший в сотрудника Следственного комитета России по Краснодарскому краю, ранил ещё одного полицейского, прибывшего на место инцидента.
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МАГАТЭ направит миссии на несколько украинских АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ближайшие недели направит миссии экспертов на Ровенскую, Хмельницкую и Южно-Украинскую атомные электростанции, а также в район Чернобыльской АЭС.
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Медведев прокомментировал поражение от Рублёва
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от соотечественника Андрея Рублёва на старте Итогового турнира ATP.
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Пентагон заключил контракты с Lockheed Martin на $520 млн для восполнения запасов РСЗО
Американская армия заключила несколько контрактов с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на сумму около $520 млн, чтобы восполнить арсенал своих реактивных систем залпового огня (РСЗО) взамен отправленных Украине.
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Карпин допустил, что может завершить тренерскую карьеру через три года
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин может завершить карьеру через три года
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В СК рассказали о состоянии сотрудника, в которого стрелял злоумышленник в Анапе
В пресс-службе Следственного комитета рассказали о состоянии сотрудника СК, в которого стрелял злоумышленник в Анапе.
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Тарпищев считает, что Рублёв был стабильнее Медведева в матче Итогового турнира ATP
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что российский теннисист Андрей Рублёв благодаря стабильности победил соотечественника Даниила Медведева на Итоговом турнире ATP.
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Бойцы «Вагнера» взяли штурмом позиции ВСУ под Артёмовском в ДНР
Бойцы «группы Вагнера» взяли штурмом позиции украинских военных под Артёмовском в Донецкой Народной Республике.
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ВВС Израиля нанесли ракетный удар по объектам в районе аэродрома «Шайрат» в Сирии
Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что ВВС Израиля нанесли ракетный удар по объектам в районе аэродрома «Шайрат» в Сирии.
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«Спартак» по буллитам победил «Динамо» в первом матче под руководством Гришина
«Спартак» одержал победу над московским «Динамо» по буллитам в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Белый дом заявил о намерении США продолжать вводить санкции против Ирана из-за протестов
Соединённые Штаты планирует продолжать вводить санкции против Ирана за подавление беспорядков в республике.
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Шольц заявил о необходимости общих дискуссий, комментируя «изоляцию» России на саммите G20
Канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос об «изоляции» России на саммите G20, который проходит на Бали, подчеркнул важность совместных дискуссий.
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Карпин назвал призёров чемпионата мира по футболу
Главный тренер сборной России Валерий Карпин предположил, какие команды станут призёрами мундиаля в Катаре.
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В ДНР сообщили о начале реорганизации посольства республики в Москве в представительство
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова сообщила, что власти ДНР приступили к работе по трансформации посольства в Москве в представительство.
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Нойер: лично для меня первая игра на турнире всегда самая важная
Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал первую встречу команды на чемпионате мира в Катаре с Японией.
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В Крым поступила первая партия насадок-распылителей для интраназальной вакцинации от COVID-19
В Крым поступила первая партия насадок-распылителей для интраназальной вакцинации от коронавируса.
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Мелёшин: могли и больше забить «Локомотиву»
Нападающий «Спартака» Павел Мелёшин высказался о победе красно-белых в матче 17-го тура чемпионата России с «Локомотивом».
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Спасатели локализовали пожар на Подольском электромеханическом заводе
В МЧС России заявили, что пожарным удалось локализовать возгорание на Подольском электромеханическом заводе.