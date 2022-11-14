Independent: Риши Сунак обвинил Россию в использовании еды как оружия

Премьер-министр Великобритании, который направляется на саммит «Большой двадцатки» на остров Бали, опубликовал статью, в которой представил свой план из пяти пунктов по восстановлению мировой экономики. В частности, в этом плане он призывает противодействовать попыткам России использовать еду как оружие, пишет The Independent.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, который направляется на саммит «Большой двадцатки» на Бали, назвал Россию «государством-изгоем», пишет The Independent. Это будет одна из первых глобальных поездок нового премьер-министра. При этом на саммите не будет президента России Владимира Путина, отмечает автор статьи. Его заменит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Перед поездкой Риши Сунак написал статью, в которой назвал Путина «человеком, ответственным за столько пролитой на Украине крови и за экономические распри по всему миру». «Мы не позволим государству-изгою своими действиями держать в заложниках наше экономическое будущее — и наши союзники тоже».

Сунак также изложил свой экономический план из пяти пунктов, который он намерен представить на саммите, подчеркнув сферы, в которых, по его словам, нужны скоординированные совместные действия, чтобы помешать России «душить глобальную экономику».

Первые три пункта из его программы, как он сформулировал, это то, что больше всего нужно тем, кто пытается справиться со счетами за энергоресурсы, и Украине. Сюда входит противодействие попыткам России использовать еду как оружие, обеспечение каналов поставки и уход от зависимости от России в плане энергетики. А два других пункта — это продвижение идей глобального свободного рынка и сотрудничество ради укрепления финансовой стабильности.

Риши Сунак ранее пообещал критиковать и противостоять российской делегации на саммите. «Мы будем говорить единым голосом с нашими союзниками», — приводит The Independent слова представителей его администрации.