Süddeutsche Zeitung: с местом для ядерного могильника Германия определится только к середине XXI века
Место для немецкого ядерного могильника будет определено только в середине этого столетия, пишет Süddeutsche Zeitung. Об этом говорится в документах Федерального агентства Германии по обращению с радиоактивными отходами (BGE). В них расписаны два возможных сценария. Один из них предусматривает завершение проекта к 2046 году, второй — только к 2068-му. При этом речь идёт лишь о том, чтобы определиться с местом для могильника, а сроки его строительства не учитываются, отмечает немецкое издание.
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