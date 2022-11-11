Der Spiegel: Меркель отстаивает слишком «пышное» оснащение своего офиса экс-канцлера

Офис бывшего канцлера Ангелы Меркель недавно навлёк на себя критику со стороны правительства за слишком «пышное» оснащение и избыточное число сотрудников, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Меркель, однако, отстаивает свои права. По словам её пресс-секретаря, работа офиса согласуется с ведомством канцлера, а сам офис используется исключительно для выполнения постканцлерских задач и постоянных обязательств.

Насколько щедрым должно быть государство в укомплектовании и оснащении бывших глав правительств? Этот вопрос был поднят совсем недавно, когда бывший канцлер Герхард Шрёдер своей близостью к России и Владимиру Путину также вызвал недоумение и недовольство в собственной партии, отмечает немецкий журнал Der Spiegel. Но и экс-канцлер Ангела Меркель недавно также получила замечание — и теперь заняла оборонительную позицию.

«Бывший канцлер доктор Меркель и её ведомство всегда знали и знают о рамочных условиях, возможностях и пределах офиса экс-канцлера», — отметила пресс-секретарь Меркель Беате Бауманн.

Ранее «светофорная» коалиция призвала экс-канцлера соблюдать дисциплину расходов при работе со своим ведомством, напоминает издание. Согласно отчёту Министерства финансов, представленному бюджетному комитету бундестага, между ведомством канцлера и руководством офиса Меркель проводились переговоры, которые «также касались укомплектования штата в соответствии с требованиями».

Как сообщает Der Spiegel, пресс-секретарь Меркель Бауманн не стала комментировать, ссылается ли ведомство канцлера на конкретные случаи: «Мы просим вас понять, что обычно мы не предоставляем никакой информации о внутренних процедурах ведомства; это также относится к нашей регулярной коммуникации с Федеральной канцелярией». Что касается критики в адрес организации работы офиса Меркель, Бауманн сослалась на бюджетный план. Бюджет предусматривает в общей сложности девять должностей для удовлетворения кадровых потребностей Меркель, все вакансии сейчас закрыты.

«Пышное» укомплектование офиса девятью сотрудниками вызвало критику, пишет Der Spiegel. По просьбе ХДС/ХСС, СДПГ и СвДП бюджетный комитет принял решение в 2019 году сократить размер офиса бывшего канцлера. Согласно этому, в будущем экс-глава правительства должен располагать максимум одним офис-менеджером, двумя референтами, одним офисным помощником или машинисткой и одним водителем для главы офиса. Одна из должностей для клерков также должна была быть упразднена через пять лет. Офис Меркель явно выходит за эти рамки.

По информации издания, ведомство канцлера в ходе переговоров уточнило назначение кабинета бывшего канцлера: он не является «статусным», он был создан для «выполнения постканцлерских задач и постоянных обязательств»; «в частности, исключено использование в личных целях и для получения дополнительного дохода». На переговорах также обсуждался вопрос о возмещении командировочных расходов: он мог рассматриваться только в том случае, «если бывший федеральный канцлер совершает поездку от имени и в интересах Федеративной Республики Германия».

По словам Бауманн, заказы и расходы на поездки Меркель от имени или в интересах федерального правительства и деловые поездки её сотрудников всегда будут согласовываться с канцелярией. Кроме того, в ведомстве экс-канцлера стараются отделить служебные обязанности от частных дел — например, муж Меркель Иоахим Зауэр сам оплатил авиабилеты для поездки бывшего канцлера в Амстердам в июле. Остальные расходы были оплачены голландской стороной.

Реконструкция кабинета Меркель также потребовала значительного объёма работ. Между двумя комнатами был сделан дверной проём, а стены были покрашены. Кроме того, были очищены и отремонтированы оконные рамы и жалюзи.

Меркель редко выступает публично с момента окончания срока её пребывания на посту канцлера. Спорным является вопрос о том, насколько подробную информацию общественность имеет право получать во время встреч и бесед вне официальных выступлений. Меркель не хочет раскрывать эту информацию. Раскрытие информации нарушило бы «конфиденциальный характер» переговоров, сказала Бауманн.

Однако, согласно отчёту, этот момент является спорным. Высший административный суд Берлина-Бранденбурга на примере офиса бывшего канцлера Герхарда Шрёдера, который вызывал неоднозначную реакцию из-за своей близости к России, недавно постановил, что учреждения для бывших канцлеров вместе с их персоналом являются независимыми органами власти. В результате на бывшие офисы канцлеров, как и на ведомство канцлера, была возложена обязанность предоставлять информацию, сообщает Der Spiegel.