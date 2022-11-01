NTD: французские знаменитости приняли участие в шоколадном шоу
«Французское совершенство» стало темой самого сладкого праздника в Париже. «Салон шоколада» по традиции открывается модным показом. На подиум выходят певицы, модели и олимпийские чемпионы.
Наряды демонстрируют французские фигуристы Гийом Сизерон и Габриэла Пападакис, бывшие мисс Франции Клеманс Ботино и Рашель Легрен-Трапани, а также дзюдоистка Кларисс Агбеньену.
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