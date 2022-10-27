Rebelión: многим поколениям украинцев придётся расплачиваться за решения Киева

Данные о масштабах кредитов и различного рода финансовой и военной помощи, которую уже предоставили Киеву страны Запада, вызывают вопрос о том, как Украина в итоге сможет погасить все эти огромные долги, которые продолжают расти, пишет кубинский журналист Эдельберто Лопес-Бланш. По его мнению, решение действующих украинских властей следовать приказам из Вашингтона и Брюсселя, направленным против Москвы, было фатальным, а расплачиваться за эти ошибки в будущем придётся ещё многим поколениям украинцев.

Украина стала для США и Западной Европы не только способом опосредованно действовать против России, но и полигоном для испытаний всех видов получаемого ею оружия, при эксплуатации которого частично задействованы и военные эксперты НАТО, пишет кубинский журналист Эдельберто Лопес-Бланш в статье, опубликованной на сайте Rebelión.



Однако за всю эту военную помощь ей ещё придётся расплачиваться в будущем, предупреждает автор. И это не может не вызывать вопросы о том, как будущие поколения украинцев смогут погасить огромные долги Киева, которые только продолжают расти, подчёркивается в статье.



С тех пор, как Россия начала специальную операцию для защиты населения Донбасса, против которого официальный Киев фактически применял политику геноцида, Запад сделал всё возможное, чтобы продлить этот конфликт, демонизировать Россию и постараться причинить ей как можно больше ущерба во всех сферах, констатирует автор.



По его мнению, Москва не напрасно активно протестовала против идеи о принятии Украины в состав НАТО. Об этом свидетельствует и тот факт, что уже были обнаружены около трёх десятков биологических лабораторий, где изучались и обрабатывались возбудители различных опасных заболеваний, включая сибирскую язву, бруцеллёз, холеру и другие. Эти опасные проекты были введены в эксплуатацию и управлялись Пентагоном, говорится в статье.



При этом в ходе затянувшегося конфликта Украина продолжает нести огромные потери как в плане людских ресурсов, так и в плане разрушенной инфраструктуры и экономики. В то время как страны НАТО продолжают отправлять для Киева огромные партии оружия и выделять многомиллионные кредиты, которые придётся погашать в будущем. В результате население этой страны будет вынуждено расплачиваться за подобную помощь ещё в течение нескольких поколений, предупреждает автор.



В конце апреля этого года в США был принят закон, снижающий требования к участию в сделках для поставки военной техники по ленд-лизу в отношении Украины и других стран Восточной Европы. И это открыло путь для поступления в регион огромного количества американского оружия, подчёркивается в статье. Новое законодательство также предусматривает продление «бесплатного кредита» более чем на пять лет, при этом конкретные условия оплаты этих поставок также были отсрочены до даты, которая будет определена позже.



Вашингтон, активно разжигающий этот конфликт, также утвердил для Киева дополнительный военный бюджет на сумму более $16,4 млрд в виде кредитов, гарантированных государством, напоминает автор. В то время как Евросоюз обеспечил отправку на Украину военной техники на $1,7 млрд. Недавно глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель также сообщил о выделении ещё €500 млн. По оценкам международных финансовых учреждений, общая сумма кредитов, предоставленных Киеву Западом, уже достигла внушительной цифры — $28,5 млрд, говорится в статье.



В частности, Всемирный банк (при участии Швеции, Великобритании, Нидерландов, Дании, Латвии, Литвы, Польши и Исландии) учредил в марте этого года специальную программу срочного финансирования на $489 млн, чтобы «помочь» Украине. Согласно условиям программы, Киев должен будет затем вернуть не менее 50% от этой суммы. А вторая половина хотя и может остаться невозвратной, должна будет тратиться с постоянным отчётом о том, куда идут эти ресурсы, то есть международный контроль за финансами будет постоянным, отмечается в статье.



Международный валютный фонд также предоставил Украине кредит на $1,4 млрд вместе со своими условиями, которые идут в ущерб социальным программам. А чтобы погасить старые кредиты, Киеву приходится брать новые на ещё более грабительских условиях, подчёркивает автор: «Это означает, что долг не перестаёт расти, социальная ответственность государства фактически сводится к нулю и при этом страна практически бесплатно передаёт свои предприятия западным кредиторам».



Получается, что в этих, казалось бы, «великодушных» операциях фактическую выгоду от всей предоставленной Украине «помощи» и кредитов получают сами европейские и американские организации, которые покупают оружие и гуманитарную помощь для Киева, а затем записывают все эти расходы в украинский долг, говорится в статье. Например, Швеция уже отправила на Украину списанное оружие и 5000 старых касок на общую сумму около €9 млн, а теперь требует от Еврокомиссии вернуть €9,2 млн за эту партию — с доплатой, отмечает автор.



По оценкам, ВВП Украины сократится в этом году более чем на 55% по сравнению с прошлым годом. Причём эти оценки проводились ещё до взрывов на Крымском мосту и на газопроводах проекта «Северный поток», а также до бомбардировок жилых домов в четырёх украинских областях, присоединившихся к России 30 сентября после референдумов, говорится в статье.



Москва расценила эти атаки как теракты и нанесла ответные удары по военным объектам, а также по инфраструктуре в сфере энергетики и связи. В результате материальный ущерб для Украины продолжает расти, отмечает автор, а все издержки этого конфликта, который ещё не скоро закончится, лягут на плечи нескольких поколений украинцев. «Лидеры этой страны должны однажды понять, что решение следовать приказам из Вашингтона и Брюсселя, направленным против Москвы, было фатальным», — заключает Лопес-Бланш.