Newsweek: посол Антонов предупредил о катастрофических последствиях вступления США в конфликт на Украине

Посол России в США Анатолий Антонов заявил в интервью Newsweek, что Россия не собирается мириться с нарастанием на своих границах военных угроз со стороны Запада. Дипломат предупредил США о «катастрофических последствиях» в случае участия вооружённых сил страны в конфликте на Украине. Дальнейшее нагнетание напряжённости не отвечает интересам Вашингтона, отметил он.

Пока высокопоставленные американские офицеры предупреждают, что готовы вступить в борьбу с Россией, если их об этом попросят, посол России в США заявил в беседе с Newsweek, что такой шаг приведёт к катастрофическим последствиям.

В опубликованном в пятницу репортаже CBS News сообщается, что Соединённые Штаты разместили в Европе в нескольких милях от границы Румынии с Украиной101-ю дивизию воздушно-десантных войск для участия в военных учениях. Командиры дивизии заявили, что готовы перейти границу в ответ на любой рост напряжённости или нападение на НАТО.

Как отмечает Newsweek, этот репортаж вызвал «недоумение», учитывая, что президент Джо Байден неоднократно обещал не посылать американских солдат на Украину, даже когда отправил на границу подразделение, которое было развёрнуто в Европе впервые со времён Второй мировой войны.

Через несколько часов после появления доклада координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что «ничего не изменилось в решении главнокомандующего о том, что американские войска не будут воевать на территории Украины».

Но на комментарии также обратили внимание в Москвы и российском посольстве в Вашингтоне. Посол России в США Анатолий Антонов заявил Newsweek, что там «уже в официальном порядке обратили внимание высокопоставленных американских чиновников на недопустимость подобных бравурных заявлений армейских командиров США». Антонов также предупредил, что Москва не останется безучастной, если Пентагон воплотит их в жизнь.

«Мы не намерены мириться с положением вещей, когда на российских рубежах нарастают военные угрозы. Непосредственное участие американских военных в боевых действиях приведёт к катастрофическим последствиям. Я убеждён, что дальнейшее нагнетание обстановки не в интересах Вашингтона», — подчеркнул дипломат.

Антонов отметил, что «Вашингтон всё больше вовлекается в конфликт на Украине, превращая территорию страны в поле битвы с Россией», повторив заявление, которое в интервью Newsweek в сентябре сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Несмотря на обеспокоенность американской общественности и призывы ряда законодателей — причём со стороны не только республиканцев, но и демократов, администрация гнёт свою линию», — приводит издание слова российского посла.

Как напоминает Newsweek, в письме, которое было направлено в Белый дом на прошлой неделе, 30 демократов из палаты представителей призвали Байдена начать переговоры с Россией относительно конфликта на Украине. Впрочем, менее чем через 24 часа после его отправки письмо, которое стало предметом ожесточённых дебатов внутри Демократической партии, было отозвано. Лидер прогрессивной фракции демократов в палате представителей Прамила Джаяпал уточнила, что оно было составлено и подписано в июне и опубликовано «помощниками без проверки» со стороны законодателей.

Тем не менее Кирби отреагировал на письмо, заявив, что действия президента России Владимира Путина указывают на то, что он «не настроен вести переговоры». Кирби подчеркнул, что Вашингтон будет вести переговоры только вместе с Киевом, а не на двусторонней основе с Москвой, уточнив, что президент Украины Владимир Зеленский «не считает, что пришло время сесть за стол переговоров с Путиным».

«Мы собираемся сосредоточиться на том, чтобы он и его войска смогли добиться успеха на поле боя, чтобы, если и когда придёт время сесть за стол переговоров, Зеленский смог добиться успеха», — отметил американский политик.

Впрочем, по словам Антонова, США продемонстрировали «желание нанести стратегическое поражение» России, что «чётко прописано в недавно опубликованной Стратегии национальной безопасности».

Newsweek напоминает, что в 48-страничном документе, опубликованном в начале октября, Белый дом упоминает Россию чаще, чем любую другую страну. Среди прочего в стратегии отмечаются усилия США вместе с союзниками в «содействии» тому, чтобы российская спецоперация на Украине «потерпела стратегический крах».

На фоне того, что издание называет усилением соперничества между США и Россией «до уровня, невиданного со времён холодной войны», Антонов заявил, что будущее двух стран неопределённо.

Посол напомнил, что 60 лет назад, во время самой острой фазы Карибского кризиса, страны вплотную подошли к «порогу» масштабного конфликта, «но в самый последний момент сумели сделать шаг назад». Антонов счёл, что сейчас двусторонние отношения двух «крупнейших ядерных держав» находятся «на дне», заявив, что надеется на то, что США «всё же в состоянии остановиться у опасной черты».