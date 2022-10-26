Полковник Макгрегор: США не готовы к прямому столкновению с Россией
ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке, бывший старший советник министра обороны США: Вопрос в том, если мы понесём большие потери и будет видно, что мы проигрываем, обратимся ли мы тогда к ядерному оружию, потому что, как я уже неоднократно говорил, я никогда не видел заинтересованности российской стороны в применении ядерного оружия. Я не видел ничего, что указывало бы на это. Все сделанные заявления всегда делались в ответ нам. В ответ любому, кто задавался вопросом, ответят ли русские в случае ядерной атаки. И они ясно дали понять, что ответят, и в этом проблема с этой ограниченной ядерной войной.
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