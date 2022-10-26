Полковник Макгрегор: США не готовы к прямому столкновению с Россией

Россия не заинтересована в применении ядерного оружия, а все заявления на этот счёт были сделаны в ответ на действия американцев, заявил бывший старший советник министра обороны США и отставной полковник Дуглас Макгрегор. При этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom Макгрегор отметил, что Вашингтон к такому конфликту не готов из-за отсутствия необходимой инфраструктуры и нужного числа боеприпасов.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке, бывший старший советник министра обороны США: Вопрос в том, если мы понесём большие потери и будет видно, что мы проигрываем, обратимся ли мы тогда к ядерному оружию, потому что, как я уже неоднократно говорил, я никогда не видел заинтересованности российской стороны в применении ядерного оружия. Я не видел ничего, что указывало бы на это. Все сделанные заявления всегда делались в ответ нам. В ответ любому, кто задавался вопросом, ответят ли русские в случае ядерной атаки. И они ясно дали понять, что ответят, и в этом проблема с этой ограниченной ядерной войной.



Но я думаю, что сейчас опасность заключается в том, что мы приближаемся к этому. И, как я пытался указать в том коротком выступлении в тысячу слов, мы не готовы. Это то, что происходит вне зависимости от вашей готовности. И мы не готовы, у нас нет необходимой инфраструктуры, под рукой нет тонн боеприпасов, размер сил не имеет никакого смысла.

Я имею в виду, что мы продолжаем твердить, что русские глупо поступили, когда пошли туда, наделали все эти ошибки. Но они по крайней мере ввели туда войска с целью не убивать своих собратьев, православных славян. Это была их цель: они не хотели никого убивать. Может, всё обернулось не совсем так, как они надеялись. Но теперь, когда мы обсуждаем вмешательство, у нас нет таких руководящих принципов или ограничений.

Но у нас нет сил, и теперь мы говорим, что русские наращивают силы. И на это есть причина: это место размером с Техас: если у вас нет нескольких сотен тысяч солдат, вы не сможете доминировать там. Как мы собираемся с этим справиться? Я думаю, что это безумие.

Дата выхода в эфир 25 октября 2022 года.