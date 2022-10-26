Judging Freedom: апелляция отклонена — Грайнер остаётся надеяться только на обмен заключёнными с США

У баскетболистки Бриттни Грайнер вряд ли получится добиться освобождения через российскую судебную систему, уверен ведущий YouTube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано. Апелляцию американки на приговор за контрабанду наркотиков отклонили, напоминает ведущий. По словам Наполитано, свобода ждёт Грайнер лишь в том случае, если президенты России и США договорятся обменять её на кого-либо из россиян, находящихся в американских тюрьмах, например на Виктора Бута, осуждённого в США за торговлю оружием.

Привет всем! С вами — судья Эндрю Наполитано, ведущий канала Judging Freedom. Сегодня вторник, 25 октября 2022 года — до Рождества осталось два месяца. На Восточном побережье США сейчас примерно два часа сорок минут пополудни.

Ранее сегодня один из апелляционных судов Москвы вынес решение, подтвердившее признание Бриттни Грайнер виновной и вынесенный ей ранее приговор. Речь о девяти годах в колонии — а это не совсем не то же самое, что девять лет в тюремной камере, это тяжкий труд. У нас в США колоний нет — да и вообще большая часть цивилизованных стран по всему миру от них отказались, однако в России, Китае, Северной Корее и тому подобных местах они всё ещё существуют.

Мисс Грайнер, которая, как известно, является баскетболисткой с мировым именем и играет за команду «Финикс Меркури», вылетала из России домой, но в одном из московских аэропортов российские таможенники, обыскав её багаж, обнаружили какое-то количество марихуаны медицинского назначения.

Грайнер арестовали; она предстала перед судом. На суде давал показания и её личный врач из аризонского города Финикс — он подтвердил, что действительно прописал спортсменке такое лечение. Он дал такое назначение, находясь там, где это абсолютно законно, но, разумеется, в Москве такие субстанции вне закона и ей не следовало с собой их возить. Однако она их всё-таки взяла, и за это её приговорили к девяти годам колонии — а апелляционный суд такой приговор вчера подтвердил. То есть её уже совсем скоро перевезут в колонию.

Отмечу, что апелляции в зарубежных судах рассматриваются не так, как в Америке: если в американском суде обвиняемый подаёт апелляцию на приговор по уголовному делу, как правило, в процессе участвуют только судьи, юристы со стороны правительства и адвокаты обвиняемого, которые вступают в прения высокого уровня. Говоря о «высоком уровне», я имею в виду, что весь этот процесс во многом вертится вокруг теоретических моментов: спор идёт вокруг того, какие ошибки допустил судья, вынесший изначальный приговор. В России же обвиняемый даже имеет возможность принять во всём этом участие и даже может повторно дать показания, но на этот раз он предстаёт не перед одним судьёй и присяжными, а перед тремя судьями.

Так вот, эти три судьи заслушали её показания, задали ей вопросы, выслушали её адвоката, потом задали вопросы и ему, выслушали юриста со стороны правительства и тоже задали ему вопросы, а затем подтвердили признание подсудимой виновной и вынесенный в её отношении приговор.

Грайнер может подать апелляцию ещё трижды — есть ещё две инстанции апелляционных судов, где как раз и заседают коллегии из трёх судей, а затем уже идёт Верховный суд. Но обольщаться не стоит: судебная система там не такая, как в США. В США судебная ветвь власти в целом сохраняет независимость от исполнительной власти, но в России — не так: если человек хочет стать судьёй в России, ему нужно придерживаться «линии партии» и тогда — если он правильно разыгрывает все свои карты, знает нужных людей и достаточно активно себя продвигает — он получает эту судебную должность. Ну а если он хочет забраться на уровень повыше — попасть в апелляционный суд низшей, средней или высшей инстанции, — то нужно придерживаться «линии партии» ещё тщательнее. Поэтому шансы на отмену приговора или его смягчение у Грайнер совсем небольшие — если только в ситуацию не вмешаются президент Путин и президент Байден и не договорятся в каком-либо виде об обмене заключёнными.

Чего хочет Путин, мы все знаем: он хочет, чтобы США прекратили делать то, что им делать и не следовало, то есть поставлять военную технику Украине и, возможно, отправлять туда войска. Про войска я упомянул потому, что мы предполагаем, что на территории Украины присутствуют американские войска без знаков различия и что Пентагон — как об этом сегодня рассказывал вам полковник Дуглас Макгрегор — строит планы на масштабное развёртывание американских войск на Украине. Но это — отдельный вопрос, который мы обсудим в другой раз.

Я уверен, что люди президента Байдена могут достичь каких-то договорённостей с людьми президента Путина. Есть такой российский торговец оружием по имени Виктор Бут, который заключил немало сделок в США, — некоторые даже считают, что он одновременно работал на ЦРУ и ФСБ, которая является наследницей КГБ; если это так, то это и правда ого-го. Бут сейчас отбывает очень длинный срок в американской тюрьме за то, что он без лицензии и регистрации продавал оружие — и президент Путин очень хотел бы его вернуть в Россию.

Знаете, я хочу, чтобы Бриттни Грайнер вернулась домой — и не потому, что она выдающаяся баскетболистка, что она пример для подражания и для женщин, и для представителей ЛГБТК-сообщества, а потому, что она живой человек, который не должен сидеть в российской колонии по сфабрикованному обвинению в преступлении, которое в России правоохранители обычно не удостаивают вниманием, а в большей части штатов США и вовсе не является таковым. Господин президент, Джо Байден, сделайте то, что нужно сделать.

С вами был судья Наполитано, ведущий канала Judging Freedom.

Дата выхода в эфир 25 октября 2022 года.