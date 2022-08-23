Hill: всё только усложнит — в США отговаривают звезду НБА Родмана ехать в Россию ради коллеги Грайнер

Знаменитый баскетболист Деннис Родман заявил в интервью, что намерен в ближайшие дни отправиться в Россию, чтобы способствовать освобождению Бриттни Грайнер, которая находится в заключении по обвинению в контрабанде наркотиков. Однако, как пишет The Hill, власти советуют ему воздержаться от таких планов, поскольку он может только помешать существующему переговорному процессу.
Администрация Байдена высказывается против того, чтобы бывший игрок НБА Деннис Родман ездил в Москву ради баскетболистки Бриттни Грайнер, пишет The Hill. По словам официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, такой визит может лишь усложнить работу по освобождению спортсменки из российской тюрьмы, где она находится по обвинению в контрабанде наркотиков.
По словам Прайса, США сделали России серьёзное предложение по Грайнер и Полу Уилану. «Мы считаем, что всё, что происходит за пределами дальнейших переговоров по установленному каналу, может усложнить и помешать нашим усилиям по освобождению», — приводит издание официальную позицию США.
Прайс уточнил, что если Родман и отправится в Россию, то он не будет представлять американское правительство. Также он напомнил, что власти крайне не советуют американским гражданам сейчас ездить в Россию.
Ранее в интервью Родман сообщил, что получил разрешение отправиться в Россию, чтобы помочь Грайнер. Он собирался совершить поездку на этой неделе, напоминает The Hill.
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