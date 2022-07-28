CNN: администрация Байдена рассчитывает на успешный обмен Грайнер и Уилана

Администрация Джо Байдена сделала серьёзное предложение российской стороне по обмену Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана, сообщает CNN со ссылкой на свои источники. Как отмечает издание, администрация Байдена рассчитывает на успех, имея пример недавного обмена Тревора Рида на Константина Ярошенко: новый успешный обмен может добавить очков партии демократов перед скорыми выборами в Конгресс.

Спустя несколько месяцев дебатов, администрация Джо Байдена предложила России обменять Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана, сообщает CNN. Издание напоминает, что в США Бута обвиняют в контрабанде оружия.

Ссылаясь на свои источники, CNN пишет, что идея обмена Бута на Грайнер и Уилана получила поддержку от Джо Байдена, что перекрывает оппозицию Минюста США, выступающего против обменов заключёнными. «Мы передали серьёзное предложение. Основываясь на истории наших контактов с российской стороной, мы считаем, что оно может быть успешным», — приводит издание слова одного из представителей администрации Байдена.

CNN напоминает, что Пол Уилан находится в России под стражей с 2018 года, по обвинению в шпионаже. Что же касается баскетболистки Бриттни Грайнер, то её обвиняют в хранении наркотиков. Отмечается, что Грайнер признала вину, однако заявила, что ненамеренно провозила наркотики через российскую территорию. Теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Как пишет CNN, изначально Минюст США был против обмена Бута, однако затем принял тот факт, что за обмен выступают высокопоставленные лица из Госдепа и Белого дома. Издание отмечает, что идея обмена заключёнными стала ещё более популярной в США после успешного обмена Тревора Рида на Константина Ярошенко. Этот обмен получил поддержку не только от демократов, но и от республиканцев. По данным источников CNN, именно такой хороший приём побудил администрацию Байдена к принятию шагов по обмену Уилана и Грайнер.

Успешный обмен также предоставит Байдену важную победу в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс, отмечает CNN. Кроме того, Белый дом испытывает давление со стороны семей американцев, удерживаемых за границей.