Guardian: защита надеется на мягкий приговор — Грайнер самостоятельно признала вину после разговора с адвокатами

Бриттни Грайнер признала свою вину в контрабанде гашишного масла, сообщает The Guardian. Защита американской баскетболистки надеется, что незначительное количество запрещённого вещества, личность подсудимой, её роль в развитии международного и российского спорта и признание вины будут приняты во внимание судом при вынесении приговора.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер в суде признала свою вину в хранении наркотиков и контрабанде, но заявила, что не имела умысла на преступление, передаёт The Guardian. Переводчик Грайнер сообщил суду, что американка признаёт свою вину, однако утверждает, что действовала непреднамеренно, так как собирала вещи в спешке.



Адвокаты Грайнер заявили, что она самостоятельно приняла решение о признании вины после консультации с ними. Защита надеется, что суд учтёт все обстоятельства дела, в том числе незначительное количество запрещённого вещества, личность подсудимой и её роль в развитии международного и российского спорта.



«Надеемся, что эти обстоятельства в совокупности с доказательствами защиты будут приняты во внимание судом при вынесении приговора и он будет мягким», — сказано в заявлении.



Следующее слушание по делу назначено на 14 июля. Как напоминает издание, спортсменку задержали в феврале в московском аэропорту, так как в её багаже были обнаружены электронные сигареты, содержащие гашишное масло. В случае признания ее виновной в перевозке наркотиков в крупном размере ей грозит до 10 лет лишения свободы.



На этой неделе Грайнер направила письмо президенту США Джо Байдену, в котором написала, что боится никогда не вернуться домой. Белый дом сообщил, что в среду Байден позвонил родственникам спортсменки и заверил их в том, что делает всё возможное, чтобы добиться её скорейшего освобождения.



Впрочем, пока в Вашингтоне не обнародовали стратегию по этому вопросу. Как полагает The Guardian, у США мало рычагов воздействия на Россию, учитывая возросшую на фоне спецоперации на Украине напряжённость. Госдепартамент признал задержание Грайнер незаконным, передав её дело под контроль специального посланника США по делам заложников.



В четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что «попытки американской стороны нагнетать в публичном пространстве, шуметь на эту тему…не помогают практическому решению вопросов».



Отвечая на вопрос о возможности обмена Грайнер на россиянина, находящегося в американской тюрьме, Рябков отметил, что говорить о каких-то дальнейших шагах нельзя, пока в России не будут завершены необходимые судебные процедуры. По его словам, критика со стороны США, в том числе заявления о несправедливом задержании баскетболистки и пренебрежительные комментарии о российской судебной системе, затрудняют «предметные обсуждения разного рода обменов».



The Guardian отмечает, что российские средства массовой информации неоднократно высказывали предположение, что Грайнер могут обменять на российского торговца оружием Виктора Бута, которого в США обвинили в сговоре с целью убийства граждан США и оказании помощи террористической организации и осудили на 25 лет.