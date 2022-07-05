Insider: звезда WNBA Бриттни Грайнер просит Байдена помочь ей выбраться из российской тюрьмы

Звезда женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Бриттни Грайнер отправила письмо президенту США Джо Байдену с просьбой о помощи, чтобы покинуть российскую тюрьму. «Я боюсь, что могу остаться здесь навсегда», — написала американскому президенту именитая спортсменка, которая находится под стражей в России с февраля этого года, сообщает Insider.31-летняя Грайнер в середине февраля направлялась для проведения игр в Екатеринбург, однако при прохождении зоны контроля в московском аэропорту Шереметьево в её багаже, как сообщили представители российских служб, были обнаружены картриджи для электронных сигарет с запрещённым в России гашишным маслом.Всего через несколько дней после ареста баскетболистки Россия начала спецоперацию на Украине, что привело к резкому ухудшению отношений с Соединёнными Штатами и другими странами Запада, которые ввели дополнительные санкции против Москвы, отмечается в статье. Это также усложнило ситуацию на дипломатическом фронте.На прошлой неделе Черелл Грайнер, которая является женой Бриттни Грайнер, рассказала в интервью CNN, что звезда американского баскетбола ростом два с лишним метра вынуждена сидеть в течение нескольких часов за решёткой «в маленькой клетке» каждый раз, когда ей нужно давать показания перед судом.Со своей стороны, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что Грайнер была задержана за нарушение российского законодательства и «не находится в заложниках». Однако Песков «не назвал никаких сроков её возможного освобождения», говорится в статье.В свою очередь, Грайнер направила открытое письмо президенту США Джо Байдену, призывая его помочь добиться её освобождения. Она написала, в частности, что впервые приняла участие в выборах в 2020 году — и голосовала именно за Байдена, поэтому верит в него и надеется на его помощь. Звезда WNBA обратилась к президенту с просьбой помочь освободить её и других американцев, задержанных за границей.«Я понимаю, что у вас и так много проблем, но, пожалуйста, не забывайте обо мне и других американских заключённых. Пожалуйста, сделайте всё возможное, чтобы вернуть нас домой», — приводит Insider выдержки из этого письма, которое опубликовали представители Грайнер в США. Профессиональная баскетболистка также признаётся, что её пугает мысль о том, что она может «никогда не покинуть Россию».«Я скучаю по своей жене! Я скучаю по своей семье! Я скучаю по своим товарищам по команде! Меня убивает то, что они сейчас так сильно страдают. Я благодарна за всё, что вы можете сделать в этот момент, чтобы вернуть меня домой», — пишет Грайнер в своём обращении к президенту Байдену.Суд над Грайнер начался в Москве в прошлую пятницу, и если баскетболистку признают виновной, ей может грозить до десяти лет лишения свободы, отмечается в статье. В свою очередь, представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон в понедельник заявила, что американское правительство «работает над обеспечением свободы Грайнер».