CNN: люди шокированы и не могут поверить в произошедшее — CNN о гибели Коби Брайанта

Игрок баскетбольной команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант и его 13-летняя дочь разбились на вертолёте недалёко от столицы штата Калифорния. Трагическая смерть спортсмена поразила и расстроила огромное количество людей, сообщает CNN.

Здравствуйте. С вами Дон Лемон. Прямой сейчас огромная часть мира испытывает шок, и люди не могут поверить в случившееся, пытаясь осознать, что произошло сегодня, и осмыслить эту гигантскую потерю.

Вот что нам известно. Прошло уже несколько часов, но в голове не укладываются эти слова: Коби Брайант, легендарная звезда НБА, погиб сегодня вечером. Его очаровательная 13-летняя дочь Джианна, известная как Джи Джей, тоже погибла сегодня вечером. Ещё семь человек, в том числе бейсбольный тренер, пилот, — все они погибли.

Вертолёт, на котором они летели, разбился неподалёку от Лос-Анджелеса. Пока неизвестно, почему произошла катастрофа. Но вертолёт рухнул и загорелся на склоне в Калабасасе, штат Калифорния, примерно в 30 милях от Лос-Анджелеса.

Все находившиеся на борту направлялись на игру молодёжных команд в спортивной академии Мамба. Этот тренировочный центр был открыт Коби Брайантом для юных спортсменов всего год назад.

На ваших экранах кадры из (спортивного комплекса. — ИноТВ) «Стейплс-центр» в Лос-Анджелесе, где весь полдень собираются люди. Они не хотят сидеть дома. Они общаются с другими фанатами и отдают дань уважения Коби Брайанту в этом месте, где он провёл большую часть домашних матчей за 20 лет игры в команде «Лос-Анджелес Лейкерс». У нас будет прямое включение оттуда через несколько минут.

Нам так много надо рассказать вам об этой трагической истории. Невозможно показать вам даже малую часть посвящений, воспоминаний, трогательных личных размышлений о Коби Брайанте, которыми прямо сейчас переполняются социальные сети.

Своими мыслями поделились Майкл Джордан, Карим Абдул-Джаббар, Мэджик Джонсон и экс-президент Барак Обама. И огромное количество людей, о которых вы никогда не слышали. Их жизнь была тронута, и они вдохновлялись (Брайантом. — ИноТВ). Они в трауре, потому что вдохновляющий спортсмен, предприниматель, филантроп и семьянин погиб. И ему был всего 41 год!

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 27 января 2020 года.