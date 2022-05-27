Экс-сотрудник ООН: место США на скамье подсудимых в Гааге

Санкционная политика США преступна, заявил в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten бывший секретарь Комиссии Организации Объединённых Наций по правам человека Альфред де Сайас. По его словам, экономические штрафные меры запрещены международным гуманитарным правом, так как они бьют не прицельно, а по всем без разбору и приводят к гибели десятков тысяч людей. Он также обвинил американцев в самом большом преступлении против мира со времён Нюрнбергского процесса, а именно — во вторжении в Ирак, за что США впору судить в Гааге.

«Демократия в США — это пустая скорлупа, этикетка, фарс», — заявил в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten профессор международного права в Женевской школе дипломатии и международных отношений и бывший секретарь Комиссии Организации Объединённых Наций по правам человека Альфред де Сайас. По его словам, в Америке правят «лоббизм, военно-промышленный комплекс и, конечно же, Уолл-Стрит»: «У людей действительно есть возможность каждые два или четыре года подойти к урне, но избирательное право там недемократичное — это не реальный выбор, а выбор между чумой и холерой». У прогрессивных кандидатов нет абсолютно никаких шансов, а предвыборная борьба напоминает скорее какое-то спортивное мероприятие. Средний класс в стране власти не имеет, а американская «лживая пресса» подвергает людей ежедневным манипуляциям и индоктринации, поясняет эксперт.

У США не получается обеспечить мир и за пределами своих границ, продолжает де Сайас. Их санкционная политика против других государств противозаконна, ведь штрафные меры — это не точечное оружие: они убивают без разбора и служат формой «коллективного наказания», что запрещено с точки зрения международного права, в частности международного гуманитарного права. «Экономические санкции, которые США приняли против Кубы, Венесуэлы, Сирии и Ирана, нарушают международные документы по правам человека ООН и Женевскую конвенцию», — констатирует профессор. Причём страдают и умирают из-за них в основном бедные люди. Такие действия со стороны Вашингтона можно расценивать как преступления против человечности, а также как государственный терроризм, убеждён эксперт.

При этом сами США совершили самое большое преступление против мира со времён Нюрнбергского процесса, а именно без санкций Совета Безопасности ООН вторглись в Ирак в 2003 году, подчёркивает де Сайас. Хуже того, американцы до такой степени коррумпировали систему, что возникла «Коалиция согласных», состоящая из 43 государств, которые поддержали этот мятеж против Хартии ООН и международного права. Причём всё это — страны — члены Организации Объединённых Наций, которые обязались соблюдать договор, подчёркивает эксперт: «Это колоссальное нарушение международного права и мегапреступление против мира». К тому же, по словам де Сайаса, вторжение США в Ирак, а также их вмешательство в югославский конфликт в 1999 году по нормам Римского статута можно расценивать как преступление агрессии, а их расследование подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге. У этого органа есть все основания запустить процесс судебного разбирательства, убеждён профессор.

Также де Сайас считает, что давно назрела реформа ООН и особенно её Совета Безопасности. Он предлагает расширить его состав с 15 до 25 государств и улучшить представительство в организации таких стран, как Индия, Индонезия, Южная Африка, Бразилия, Мексика, Япония и Германия. Также эксперт предлагает отменить право вето и наделить Генерального секретаря ООН большими полномочиями, чтобы он мог более проактивно реагировать на международные события. Также профессор призвал ликвидировать все институты Бреттон-Вудской системы, которые, по сути, обслуживают только интересы США, заставить Всемирный банк и Международный валютный фонд подчиниться Хартии ООН и прекратить политику экономии в социальной сфере. Вместо этого де Сайас предлагает экономить на вооружении: «Это означает: никакой гонки вооружения, никаких «свержений режимов», как, например, на Украине в 2014-м или в Боливии в 2018-м, и никаких больше войн».