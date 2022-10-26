Bloomberg: у Европы новая проблема — слишком много газа

Европа опасалась дефицита газа зимой, поэтому стала скупать его в больших количествах. И теперь её хранилища заполнены, а холодов ещё нет, так что цены на газ пошли вниз, пишет Bloomberg. Некоторые танкеры уже стоят на якоре в ожидании повышения цен и свободного места в хранилищах.

В Европе вдруг оказалось больше газа, чем ей нужно, пишет Bloomberg. Европейцы стали импортировать сжиженный газ с удвоенной силой, чтобы заполнить свои хранилища, и теперь из-за необычайно тёплой погоды хранилища заполнены, а отопление включать ещё рано. В итоге цены на газ тоже пошли вниз и составляют меньше трети от летнего пика. Так что обстановка на данный момент лучше, чем европейские политики могли надеяться.



Но риски сохраняются: многое зависит от погоды, и если похолодает, то Европе придётся залезть в свои запасы. Европейские лидеры также опасаются саботажа и других проблем, которые могут сказаться на мировом энергетическом рынке. Кроме того, они думают, что низкая цена на газ может подстегнуть спрос среди потребителей, когда похолодает.



По мнению аналитиков, избыток газа в Европе продержится до декабря. Метеорологи говорят, что в ноябре ожидается тёплая погода. Однако февральские фьючерсы на газ торгуются на 44% дороже, чем ноябрьские, и цена на следующую зиму ожидается высокой, поскольку сложности с поставками сохранятся.



Именно поэтому, несмотря на низкие цены, очень важно сокращать использование газа, говорят эксперты. Ожидается, что сокращение спроса в этом году составит 7-9%, но цель была — 15%. «Мы считаем, что кризис далеко не закончился», — приводит автор статьи слова специалистов.



Хотя хранилища газа в Германии заполнены на 97,5%, этого хватит только на два холодных месяца. Так что Европе по-прежнему нужно закупать сжиженный газ. И танкеры продолжают приходить. Ожидается, что за октябрь Северо-Западная Европа примет 82 танкера со сжиженным газом, — это на 19% больше, чем в сентябре. Некоторые корабли стоят на якоре в ожидании повышения цен и из-за ограниченной вместимости хранилищ. И такое может продолжаться до середины января.



На фоне снижения цен может вырасти спрос со стороны Азии, и Россия может прекратить поставки газа через Украину как преднамеренно, так и из-за повреждения газопровода. Но всё это подстегнёт цены и может привести к проблемам следующей зимой.



К тому же европейцы обсуждают установление потолка цены на газ, что также усложнит поставки сжиженного газа к следующей зиме, пишет Bloomberg.