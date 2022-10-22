Forbes: «подсев» на российский газ, Германия замедлила развитие ветроэнергетики

Начав с 2015 года закупать всё больше российского газа, Берлин сократил темпы развития ветроэнергетики, определили специалисты хельсинского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA). Как пишет Forbes, в своём новом докладе эксперты заключили, что если бы Германия не ушла с траектории развития ветрогенерации, она могла бы отказаться от значительной доли газа, что уберегло бы её от «шантажа» со стороны Москвы.

Германия, которая когда-то занимала лидирующие позиции в области развития ветроэнергетики, после 2015 года резко сократила объём инвестиций в этот сектор, поскольку стала всё больше полагаться на импорт российского газа, сообщает Forbes со ссылкой на новый доклад базирующегося в Хельсинки Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA).

«Если бы страна в плане роста числа новых ветроэнергетических установок осталась бы на той же траектории, что и остальная Европа, то к концу 2021 года общая мощность ветроэлектростанций была бы на 32 гигаватта больше, чем сейчас, — цитирует издание документ, который носит название «Неукрощённые ветра». — Эти дополнительные ветряные мощности успели бы выработать больше электричества, чем все шесть ещё работающих в Германии АЭС, вместе взятые». По мнению составителей доклада, этой энергии также хватило бы для того, чтобы заместить больше газа, чем импортировалось через газопровод «Северный поток — 1» до прекращения поставок.

По мысли специалистов хельсинкского центра, если бы Германия сохранила прежний темп развития ветроэнергетики, ей бы удалось сэкономить €23 млрд, потраченные в этом году на закупку природного газа, а объёмы выбросов парниковых газов от энергосектора в стране сократились бы на 5% — что в абсолютных цифрах эквивалентно всему объёму таких выбросов, произведённых в прошлом году Швейцарией.

«Но вместо этого Германия вступает в первую за более чем 70 лет зиму на фоне военных действий менее защищённой в плане энергетической безопасности, чем нужно», — пишут авторы доклада.

Как отмечает обозреватель Forbes, зависимость Германии от российского газа зачастую связывают с решением Берлина отказаться от АЭС после Фукусимской ядерной аварии 2011 года — однако, по мнению специалистов CREA, этот газ можно было бы заменить ветряной энергией.

«Газовая и ветряная генерация применяются в энерегетике по-разному, поэтому они являются далеко не идеальными заменителями друг для друга, — признают эксперты CREA. — Вместе с тем, в секторе электроэнергетики, который потребляет примерно треть от всего объёма газа в Европе, окрепшая ветрогенерация будет замещать газ и уголь в таком соотношении, которое будет зависеть от цен на топливо и целого сонма прочих факторов — что является банальным следствием из порядка ранжирования, который предполагает использование источников генерации с самой высокой предельной себестоимостью в последнюю очередь. При экстремальном сценарии физической нехватки газа цены на газ становятся настолько высокими, что заменяют в первую очередь почти всегда именно генерацию на газе».

Кроме того, по мнению специалистов организации, если бы Берлин активнее инвестировал в строительство ветряных электростанций, он мог бы «значительно сократить зависимость Германии от импорта ископаемых видов топлива, сократив таким образом возможности Путина шантажировать страну отключением газа».

До начала конфликта на Украине, взвинтившего цены на газ, применение голубого топлива расширялось значительными темпами — и Германия в последние годы на фоне отказа от угольных ТЭС и АЭС только наращивала его потребление, напоминает Forbes.