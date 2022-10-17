Японский политик: западные СМИ врут об «ослабленной» России, загнанной в угол
Видный японский политик, лидер парламентской партии «Возрождение Японии», член верхней палаты японского парламента, признанный эксперт по России Мунэо Судзуки считает, что заявления об «ослаблении» России, тиражируемые в западных СМИ, вызывают сомнения. Как пишет Yahoo News Japan, Судзуки отметил, что прошло уже восемь месяцев с начала российской специальной операции на Украине, но признаков окончания конфликта не наблюдается.
«В последнее время в некоторых СМИ появляется информация о том, что Россия якобы чуть ли не «ослаблена» или не «загнана в угол». Примечательно, что эти сведения исходят из американо-британских источников. А японские СМИ просто подхватывают её такой, какой она даётся указанными источниками, по существу просто тиражируя её. Вот в ближайшие два месяца и станет ясно, соответствовала ли эта информация действительности и были ли правы появляющиеся на нашем телевидении комментаторы и те, кто претендует на звание военных экспертов», — заявил политик.
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