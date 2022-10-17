Японский политик: западные СМИ врут об «ослабленной» России, загнанной в угол

Видный японский политик, лидер парламентской партии «Возрождение Японии» Мунэо Судзуки считает, что заявления об «ослаблении» России, тиражируемые в американо-британских СМИ, вызывают сомнения. Как пишет Yahoo News Japan, Судзуки отметил, что если Киев не умеет воевать без западной помощи, то ему необходимо сложить оружие и прекратить конфликт.

Видный японский политик, лидер парламентской партии «Возрождение Японии», член верхней палаты японского парламента, признанный эксперт по России Мунэо Судзуки считает, что заявления об «ослаблении» России, тиражируемые в западных СМИ, вызывают сомнения. Как пишет Yahoo News Japan, Судзуки отметил, что прошло уже восемь месяцев с начала российской специальной операции на Украине, но признаков окончания конфликта не наблюдается.

«В последнее время в некоторых СМИ появляется информация о том, что Россия якобы чуть ли не «ослаблена» или не «загнана в угол». Примечательно, что эти сведения исходят из американо-британских источников. А японские СМИ просто подхватывают её такой, какой она даётся указанными источниками, по существу просто тиражируя её. Вот в ближайшие два месяца и станет ясно, соответствовала ли эта информация действительности и были ли правы появляющиеся на нашем телевидении комментаторы и те, кто претендует на звание военных экспертов», — заявил политик.

Он отметил, что Министерство обороны Украины указывает, что Россия уже истратила две трети из имеющихся у неё ракет, у Москвы ракет не хватает и так далее. Однако если это так, то возникает вопрос: почему Украина не может перестать получать ракеты от Америки и вообще прекратить этот конфликт?

«Если вы, украинцы, не можете воевать самостоятельно, то вы должны немедленно остановить военные действия, — подчеркнул Судзуки. — Я искренне надеюсь на то, что так или иначе огонь на Украине прекратится как можно скорее и что по-настоящему ответственный и авторитетный мировой лидер будет двигаться к прекращению огня».