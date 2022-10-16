Шольц: расширение ЕС на восток — выигрыш для европейцев, а не потеря суверенитета

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на конгрессе европейских социал-демократов, высказался в поддержку активного расширения Евросоюза, сообщает немецкий телеканал Das Erste. По его словам, продолжение расширения ЕС на восток — это выигрыш для всех европейцев, а не потеря суверенитета для отдельных стран, потому что оно поможет укрепить вес сообщества на международной арене.

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает за значительное расширение Европейского союза, обосновывая это его геополитической ролью, сообщает немецкий телеканал Das Erste.

«ЕС, состоящий из 27, 30, 36 государств с более чем 500 миллионами свободных и равноправных граждан, может ещё больше усилить свой вес в мире», — заявил Шольц на конгрессе европейских социал-демократов в Берлине. В то же время не следует упускать из виду и проблемы небольших государств-членов: «В будущем каждая страна по-прежнему должна быть услышана; всё остальное было бы предательством европейской идеи».

Как напоминает Das Erste, сейчас в ЕС входят 27 государств, в которых проживает в общей сложности почти 450 млн человек. «Я выступаю за расширение ЕС. Тот факт, что ЕС продолжает расти на восток, является выигрышем для всех нас», — подчеркнул Шольц. Однако кандидаты на вступление в ЕС, такие как Украина, Молдавия, страны Западных Балкан и, в перспективе, Грузия, также должны соответствовать критериям вступления.

Канцлер заверил Украину и Молдавию, а также другие страны-кандидаты в ЕС в своей поддержке на их пути в Евросоюз. Эти два государства, а также Грузия и страны Западных Балкан, относятся «к нам, свободной Европе», сказал Шольц. Он напомнил о перспективах присоединения, некоторые из которых были обещаны много лет назад. «За этими словами теперь, наконец, должны последовать дела», — подчеркнул канцлер Германии.

Шольц также заявил о своей поддержке Украины на фоне российской военной спецоперации. «Жестокое вторжение» России, по его словам, было «нападением на европейский порядок безопасности». Европейское сообщество государств с этим не смирится, сказал Шольц. Среди прочего, он упомянул о военной поддержке, а также о санкциях, введённых против России.

Однако Европа также должна укрепить свои собственные возможности и «взять на себя больше ответственности за нашу собственную безопасность», призвал Шольц. В качестве примера он привёл недавнюю инициативу по созданию единой европейской противовоздушной обороны.

В то же время необходимы также запланированные силы быстрого реагирования и совместный штаб ЕС, отметил канцлер. «Вместе и уверенно мы должны продвигать европейские оборонные усилия», — настаивает он.

При этом Шольц вновь призвал к реформам самого ЕС, чтобы «сделать его приспособленным» для будущего. По его словам, чтобы избежать блокирования решений, необходимо постепенно перейти к принятию решений большинством голосов «во внешней политике, а также в финансовой политике». Канцлер признал, что он прекрасно понимает: «Нам ещё многое предстоит сделать». Однако в конечном итоге решения большинства станут выигрышем для сообщества государств, а не «потерей суверенитета». Единогласие является обязательным для некоторых вопросов, которые страны ЕС считают чувствительными, отмечает Das Erste.

Кроме того, ЕС должен преодолеть старые внутренние конфликты. В частности, Шольц упомянул миграционную политику, а также различные взгляды на тему финансов. В отношении иммиграции, по его словам, целью должно быть «предотвращение нелегальной миграции и в то же время создание условий для легальной миграции квалифицированных работников из-за рубежа».

Говоря о финансах, канцлер отметил в качестве положительного примера европейскую программу реконструкции, направленную на преодоление последствий коронавирусного кризиса. Шольц подчеркнул, что в условиях нынешнего кризиса не менее важно сохранить единство европейских обществ. «Мы должны укреплять социальную сплочённость», — призвал канцлер Германии. С его точки зрения, в этой связи следует говорить и о «европейском пакте о доступной энергии».

Ещё одна задача, которую поставил Шольц: «Мы должны двигаться вперёд по пути к большему гендерному равенству». В этой сфере присутствовали неудачи не только из-за последствий пандемии коронавируса — насилие на гендерном основании можно было снова наблюдать во время военных действий на Украине.

Уже в пятницу вечером Конгресс европейских социал-демократов, в который входят 33 европейские партии, избрал бывшего премьер-министра Швеции Стефана Лёвена своим новым президентом. 255 из 262 делегатов проголосовали за 65-летнего кандидата, который, таким образом, сменил болгарина Сергея Станишева после 11 лет работы. Воздержались семь человек, голосов против не было.

Лёвен, Шольц и лидер СДПГ Ларс Клингбайль на съезде объявили, что цель на выборах в Европарламент в 2024 году — сделать так, чтобы социал-демократы вновь стали самой сильной группой в парламенте ЕС. Сейчас самой значительной силой в Европейском парламенте является консервативная Европейская народная партия, опережающая группу социал-демократов и социалистов, сообщает немецкий телеканал Das Erste.