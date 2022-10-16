Шольц: расширение ЕС на восток — выигрыш для европейцев, а не потеря суверенитета
Канцлер Германии Олаф Шольц выступает за значительное расширение Европейского союза, обосновывая это его геополитической ролью, сообщает немецкий телеканал Das Erste.
«ЕС, состоящий из 27, 30, 36 государств с более чем 500 миллионами свободных и равноправных граждан, может ещё больше усилить свой вес в мире», — заявил Шольц на конгрессе европейских социал-демократов в Берлине. В то же время не следует упускать из виду и проблемы небольших государств-членов: «В будущем каждая страна по-прежнему должна быть услышана; всё остальное было бы предательством европейской идеи».
Как напоминает Das Erste, сейчас в ЕС входят 27 государств, в которых проживает в общей сложности почти 450 млн человек. «Я выступаю за расширение ЕС. Тот факт, что ЕС продолжает расти на восток, является выигрышем для всех нас», — подчеркнул Шольц. Однако кандидаты на вступление в ЕС, такие как Украина, Молдавия, страны Западных Балкан и, в перспективе, Грузия, также должны соответствовать критериям вступления.
Канцлер заверил Украину и Молдавию, а также другие страны-кандидаты в ЕС в своей поддержке на их пути в Евросоюз. Эти два государства, а также Грузия и страны Западных Балкан, относятся «к нам, свободной Европе», сказал Шольц. Он напомнил о перспективах присоединения, некоторые из которых были обещаны много лет назад. «За этими словами теперь, наконец, должны последовать дела», — подчеркнул канцлер Германии.
Шольц также заявил о своей поддержке Украины на фоне российской военной спецоперации. «Жестокое вторжение» России, по его словам, было «нападением на европейский порядок безопасности». Европейское сообщество государств с этим не смирится, сказал Шольц. Среди прочего, он упомянул о военной поддержке, а также о санкциях, введённых против России.
Однако Европа также должна укрепить свои собственные возможности и «взять на себя больше ответственности за нашу собственную безопасность», призвал Шольц. В качестве примера он привёл недавнюю инициативу по созданию единой европейской противовоздушной обороны.
В то же время необходимы также запланированные силы быстрого реагирования и совместный штаб ЕС, отметил канцлер. «Вместе и уверенно мы должны продвигать европейские оборонные усилия», — настаивает он.
При этом Шольц вновь призвал к реформам самого ЕС, чтобы «сделать его приспособленным» для будущего. По его словам, чтобы избежать блокирования решений, необходимо постепенно перейти к принятию решений большинством голосов «во внешней политике, а также в финансовой политике». Канцлер признал, что он прекрасно понимает: «Нам ещё многое предстоит сделать». Однако в конечном итоге решения большинства станут выигрышем для сообщества государств, а не «потерей суверенитета». Единогласие является обязательным для некоторых вопросов, которые страны ЕС считают чувствительными, отмечает Das Erste.
Кроме того, ЕС должен преодолеть старые внутренние конфликты. В частности, Шольц упомянул миграционную политику, а также различные взгляды на тему финансов. В отношении иммиграции, по его словам, целью должно быть «предотвращение нелегальной миграции и в то же время создание условий для легальной миграции квалифицированных работников из-за рубежа».
Говоря о финансах, канцлер отметил в качестве положительного примера европейскую программу реконструкции, направленную на преодоление последствий коронавирусного кризиса. Шольц подчеркнул, что в условиях нынешнего кризиса не менее важно сохранить единство европейских обществ. «Мы должны укреплять социальную сплочённость», — призвал канцлер Германии. С его точки зрения, в этой связи следует говорить и о «европейском пакте о доступной энергии».
Ещё одна задача, которую поставил Шольц: «Мы должны двигаться вперёд по пути к большему гендерному равенству». В этой сфере присутствовали неудачи не только из-за последствий пандемии коронавируса — насилие на гендерном основании можно было снова наблюдать во время военных действий на Украине.
Уже в пятницу вечером Конгресс европейских социал-демократов, в который входят 33 европейские партии, избрал бывшего премьер-министра Швеции Стефана Лёвена своим новым президентом. 255 из 262 делегатов проголосовали за 65-летнего кандидата, который, таким образом, сменил болгарина Сергея Станишева после 11 лет работы. Воздержались семь человек, голосов против не было.
Лёвен, Шольц и лидер СДПГ Ларс Клингбайль на съезде объявили, что цель на выборах в Европарламент в 2024 году — сделать так, чтобы социал-демократы вновь стали самой сильной группой в парламенте ЕС. Сейчас самой значительной силой в Европейском парламенте является консервативная Европейская народная партия, опережающая группу социал-демократов и социалистов, сообщает немецкий телеканал Das Erste.
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