Myśl Polska: попытка «навалять» России закончится для поляков «эффектным самоубийством»
Недавно агентство SW Research провело анкетирование поляков, которым предложили ответить на вопрос, поддерживают ли они ослабление наложенных на Россию санкций для того, чтобы снизить цены на энергоносители, или же они предпочитают сохранять санкции даже за счёт высоких цен. Оказалось, что почти 60% не хотят ослабления или отмены антироссийских санкций. Только 16% опрошенных высказали противоположное мнение, а почти 25% либо не имеют никакого мнения, либо не желают его афишировать. Как пишет автор Myśl Polska Пшемыслав Пяста, это говорит о том, что поляки готовы платить больше, лишь бы навалять ненавистной «русне».
Как продолжает автор статьи, можно было бы предположить, что поляки являются невероятно отважной нацией, однако нет ничего более ошибочного. Отсутствие страха в опасных ситуациях — это не проявление мужества, а психическое расстройство, потому что страх — это одна из первобытных эмоций, напрямую связанная с механизмом выживания. И тот факт, что значительная часть польского общества его не ощущает или испытывает в степени, не адекватной масштабу угрозы, уже неоднократно отмечался в истории страны, и каждый раз это заканчивалось «эффектным самоубийством».
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