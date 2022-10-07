Guardian: глава МВФ объявила о растущих рисках рецессии и начале эпохи распада международных отношений

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева объявила об окончании периода «относительной стабильности» и переходе к эпохе «распада международных отношений», пишет The Guardian. По её мнению, высокие цены на энергоносители, ковидные ограничения в Китае, замедление темпа роста экономики США и повышение процентных ставок крупных центральных банков повлияли на снижение глобальной экономической активности. По оценкам ВМФ, примерно треть стран мира в этом или будущем году ждёт рецессия.

Мир сталкивается с растущими рисками рецессии и «фундаментальным сдвигом» от относительной стабильности к эпохе распада международных отношений и более частых стихийных бедствий, предупредила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Она добавила, что череда экономических потрясений вызвала устойчиво высокую инфляцию и кризис стоимости жизни в странах по всему миру, пишет The Guardian.

Предупреждая, что МВФ понизит свои прогнозы роста на следующий год, Георгиева заявила: «Мы переживаем фундаментальный сдвиг в мировой экономике». По словам главы МВФ, мир перешёл от периода «относительной предсказуемости» — с основанной на правилах системой международного экономического сотрудничества, низкими процентными ставками и низкой инфляцией» — к новой эпохе повышенной экономической нестабильности, отмечает издание.

Это будет означать «большую неопределённость, более высокую экономическую нестабильность, геополитическую конфронтацию и более частые и разрушительные стихийные бедствия — мир, в котором любую страну можно будет сбить с курса легче и чаще», считает Георгиева. По её мнению, многочисленные потрясения с начала пандемии полностью изменили экономическую картину, а это означает, что инфляция стала более устойчивой, сообщает The Guardian.

По её словам, высокие цены на энергоносители, ковидные ограничения в Китае, замедление темпа роста экономики США и повышение процентных ставок крупных центральных банков повлияли на снижение экономической активности во всём мире. МВФ трижды понижал свои прогнозы роста: до 3,2% на 2022 год и 2,9% на 2023 год. «Как вы увидите в нашем обновлённом прогнозе мировой экономики на следующей неделе, мы понизим прогноз роста на следующий год, — заявила Георгиева. — И мы будем отмечать, что риски рецессии растут».

Ожидается, что к 2026 году мировой ВВП потеряет до $4 трлн, что эквивалентно размеру экономики Германии. По оценкам МВФ, примерно треть стран мира в этом или следующем году ожидает рецессия. «Даже при положительном росте он будет ощущаться как рецессия из-за сокращения реальных доходов и роста цен», — цитирует слова Георгиевой издание The Guardian.