Politico: Европарламент принял закон о введении с 2024 года универсальных зарядных устройств

Европарламент принял новые правила, обязывающие производителей перейти на выпуск зарядных устройств единого формата для разной электронной техники. Новый закон предполагает, что с осени 2024 года этот стандарт начнёт применяться для смартфонов, планшетов и другой техники небольшого размера, а с 2026 года — и для ноутбуков. Теперь главы правительств стран ЕС должны окончательно одобрить это на заседании Совета по окружающей среде 24 октября, после чего у них будет полгода, чтобы ввести новые правила в своё национальное законодательство, сообщает Politico.

Во вторник Европейский парламент принял новые правила, согласно которым в Евросоюзе будут введены стандартные универсальные зарядные устройства для различных электронных устройств, таких как смартфоны, планшеты и другая техника. За это проголосовало подавляющие большинство евродепутатов: 602 голоса было отдано в поддержку новых стандартов, 13 проголосовали против и ещё восемь воздержались, пишет Politico.



Новый закон означает, что зарядное устройство с разъёмом типа USB Type-C станет универсальным стандартом в Европе для большинства моделей электронной техники, поясняется в статье. Начиная с осени 2024 года такие разъёмы должны будут использовать производители для зарядки смартфонов, планшетов, электронных книг, клавиатур, компьютерных мышек, цифровых камер, наушников, портативных гарнитур, игровых приставок, аудиоколонок и другой небольшой техники.



А с 2026 года аналогичная норма будет применяться и для зарядных устройств, предназначенных для ноутбуков. После вступления этой директивы в силу у Еврокомиссии будет в запасе два года, чтобы разработать новые правила для регулирования и стандартизации технологий беспроводной зарядки, сообщает Politico.



Новые стандарты, по мнению их разработчиков, помогут защитить окружающую среду и потребителей. По данным Европейской комиссии, только из-за устаревших и неподходящих для других моделей техники зарядных устройств, которые сейчас отправляются на свалку, ежегодно образуется от 11 до 13 тыс. тонн электрических и электронных отходов. Евродепутаты надеются, что новые правила помогут заметно сократить эти цифры. Однако в целом это будет всего лишь «капля в море» электронных отходов, учитывая, что общее их количество за 2019 год в ЕС достигало 4,5 млн тонн, констатирует Politico.



«Это простое решение позволит каждый год избежать тысяч тонн электронных отходов, облегчит повторное использование старой электроники, обеспечит удобство для потребителей и сократитт ненужные расходы», — заявил евродепутат Европарламента от Мальты Алекс Агиус, который принимал активное участие в разработке новых норм. Он также выразил надежду, что подобное решение Евросоюза станет примером для всего остального мира, сообщает Politico.



Переход на универсальные зарядные устройства будет полезен не только для окружающей среды, считает исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрете Вестагер. Это положительно отразится и на всех европейских потребителях, подчеркнула она: «Это позволит сэкономить не менее 250 миллионов евро в год».



В то же время производители смартфонов годами сопротивлялись стремлению Брюсселя стандартизировать зарядные устройства, подчёркивается в статье. Десять лет назад они заключили соглашение с Еврокомиссией, взяв на себя обязательство постепенно сокращать количество различных технологий зарядки, и это привело к некоторому прогрессу. Однако Европарламент посчитал эти результаты недостаточными и в 2020 году вновь обратился к Еврокомиссии с призывами выдвинуть законодательное предложение по урегулированию этого вопроса, поясняется в статье.



По словам официальных представителей, теперь ожидается, что правительства стран — членов Евросоюза должны окончательно одобрить новые правила на заседании Совета по окружающей среде, которое запланировано на 24 октября этого года. После чего закон вступит в силу и у всех стран ЕС будет полгода, чтобы внести новые нормы в свои национальные законодательства, заключает Politico.