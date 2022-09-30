УП: министр обороны Великобритании совершил тайный визит в Киев

16:35
Кадыров ответил на вопрос, доволен ли он ходом спецоперации на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос журналистов, доволен ли он тем, как проходит спецоперация на Украине.
16:34
Marca: Месси не хочет возвращаться в «Барселону» при Лапорте
Форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не хочет присоединяться к «Барселоне», пока на посту президента клуба находится Жоан Лапорта.
16:29
Путин назвал необратимым начавшийся слом западной гегемонии
Начавшийся слом западной гегемонии необратим, заявил президент России Владимир Путин.
16:26
Врач Хухрев рассказал, что быстрый набор веса может свидетельствовать о гипотиреозе
Врач-терапевт Алексей Хухрев объяснил, что быстрый набор веса может говорить о таких болезнях, как сердечная недостаточность и гипотиреоз.
16:24
В Калининградской области рассказали о темпах вакцинации от COVID-19
В Калининградской области рассказали о темпах вакцинации от коронавируса.
16:23
Еврокомиссия: зима будет непростой для Европы, а следующая станет ещё тяжелее
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон и профильные министры стран Евросоюза выразили опасение, что зима будет непростой, а следующая станет ещё более тяжёлой.
16:23
Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Центральной России в ближайшие дни
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Центральной России в ближайшие дни.
16:21
Путин назвал неприемлемым для России навязывание Западом нетрадиционных ценностей
Российский президент Владимир Путин назвал неприемлемым для России навязывание Западом нетрадиционных ценностей, в том числе «третьего пола».
16:20
В МИД Латвии вызван посол России в связи с принятием в состав новых субъектов
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что вызвал российского посла связи с принятием в состав России новых субъектов.
16:18
В Тульской области зафиксировали 309 случаев COVID-19 за сутки
В Тульской области зафиксировали 309 случаев COVID-19 за последние сутки.
16:17
Раджабов: уверен, что нынешнее поколение шахматисток играет на сильном мужском уровне
Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов поделился мнением о выступлениях шахматисток.
16:07
Путин: мы защитим нашу Родину и ценности от Запада
Президент России Владимир Путин заявил, что российский народ защитит свою Родину и ценности от Запада.
16:07
В Пермском крае подтвердили 1284 случая COVID-19 за сутки
В Пермском крае подтвердили 1284 случая COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 67 пациентов.
16:04
Путин сравнил русофобию Запада с расизмом
Русофобию Запада в отношении России можно сравнить с расизмом. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
16:01
В Татарстане зарегистрировали 535 случаев COVID-19 за сутки
В Татарстане зарегистрировали 535 случаев COVID-19 за последние сутки.
15:59
Путин заявил, что США до сих пор фактически оккупируют Японию, ФРГ и Южную Корею
Российский президент Владимир Путин заявил, что Соединённые Штаты до сих пор фактически оккупируют Японию, ФРГ и Южную Корею.
15:56
Путин подписал договоры о вхождении в состав России новых территорий
Российский лидер Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.
15:53
Сёмин: Мышалов приносил неоценимую пользу советскому и российскому футболу
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о смерти бывшего врача сборной СССР и столичного клуба Савелия Мышалова.
15:51
Квят за один уик-энд примет участие в двух дивизионах Nascar
Российский гонщик Даниил Квят подписал контракт с командой Sam Hunt Racing, которая выступает во втором по силе дивизионе — NASCAR Xfinity Series.
15:51
Еврокомиссия советует не принимать от россиян заявки на визы, поданные в третьих странах
Еврокомиссия рекомендует странам Евросоюза не принимать заявки от граждан России на визы, поданные в третьих странах. Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон.
15:49
Путин заявил, что диверсии на нитках «Северного потока» организовали англосаксы
Российский президент Владимир Путин заявил, что диверсии на нитках «Северного потока» организовали англосаксы.
15:48
Бориса Моисеева похоронят 2 октября на Троекуровском кладбище
Певца и заслуженного артиста России Бориса Моисеева похоронят 2 октября на Троекуровском кладбище, заявил арт-директор певца Сергей Горох.
15:47
Путин: у республик Донбасса и Запорожской и Херсонской областей общая судьба с Россией
У Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей общая судьба с Россией. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
15:46
В Удмуртии выявили 1062 случая COVID-19 за сутки
В Удмуртии выявили 1062 случая COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 46 жителей.
15:45
Путин: жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сделали однозначный выбор
Президент России Владимир Путин заявил, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сделали однозначный выбор.
15:44
В Ленинградской области в ближайшие дни ожидается густой туман
Некоторые районы Ленинградской области накроет густой туман до 2 октября.
15:43
Оператор «Северного потока» не исключил, что утечки газа продолжатся до 2 октября
Оператор трубопровода «Северный поток» допустил, что утечки газа после ЧП будут продолжаться до 2 октября. Об этом говорится в письме, которое Дания и Швеция направили в ООН.
15:42
Путин заявил, что Россия не стремится к восстановлению СССР
Россия не стремится восстановить Советский Союз, стране это не нужно, заявил российский президент Владимир Путин на церемонии принятия в состав государства четырёх новых территорий.
15:41
Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной.
15:40
Путин: США создали прецедент, применив ядерное оружие дважды
Соединённые Штаты — единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие, тем самым создав прецедент, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Кремле.
15:39
Статус резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» получили ещё девять компаний
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что ещё девять инновационных компаний получили статус резидентов ОЭЗ «Технополис Москва».
15:37
Минеев — о покинувших страну россиянах: бог им судья
Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев высказался о частичной мобилизации в России.
15:36
Еврокомиссия рекомендовала ужесточить процесс выдачи шенгенских виз для россиян
Еврокомиссия опубликовала обновлённые рекомендации для стран — членов ЕС по ужесточению выдачи краткосрочных шенгенских виз россиянам, заявила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон.
15:35
В Кировской области направят 23,5 млн рублей на повышение безопасности в школах
В Кировской области выделят 23,5 млн рублей на повышение безопасности в учреждениях образования. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Соколов.
15:33
В Ставропольском крае в начале октября ожидается жара до +30 °С
В Ставропольском крае ожидается жара до +30 °С в первые дни октября.
15:32
Эксперт Митрахович прокомментировал динамику курса евро
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович прокомментировал динамику курса евро.
15:32
Путин призвал Киев немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров
Российский президент Владимир Путин призвал Киев немедленно прекратить огонь.
15:31
Автоэксперт Солдунов рассказал, как хранить летнюю резину в зимний период
Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов рассказал, как хранить летнюю резину в зимний период.
15:30
Производство одежды в Москве выросло почти в два раза с начала года
Московские компании выпустили почти в два раза больше одежды с начала 2022 года, чем за такой же период 2021-го, заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
15:29
Путин: жители Луганска, Донецка, Херсона и Запорожья станут гражданами России навсегда
Жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда, заявил российский государственный лидер Владимир Путин.
15:29
Представитель Миранчука сообщил, что футболист будет в заявке на следующий матч «Торино»
Валерио Джуффрида, агент Алексея Миранчука, заявил, что его клиент попадёт в заявку на следующий матч «Торино».
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Риелтор Апрелев спрогнозировал снижение цен на жильё в России
Основатель Гильдии риелторов Константин Апрелев прокомментировал ситуацию на рынке жилья в России.
15:28
Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Донбассе
Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Донбассе.
15:27
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Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда стоит ждать первого снега в столице.
15:26
Дания и Швеция выразили обеспокоенность влиянием ЧП на «Северных потоках» на море и климат
Дания и Швеция в открытом письме к Совбезу ООН выразили обеспокоенность последствиями инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
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Дерматолог Налбандян посоветовала использовать осенью увлажняющие средства для кожи
Врач-дерматолог, венеролог, косметолог Маргарита Налбандян дала советы по уходу за кожей в осенний период.
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На Алтае построят комплекс по переработке отходов на 60 тысяч тонн в год
В Республике Алтай до конца 2024 года построят комплекс по переработке отходов общей мощностью 60 тыс. т в год.
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Тикнизян прокомментировал слова Баринова об игре нападающих «Локомотива» в обороне
Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян отреагировал на слова капитана железнодорожников Дмитрия Баринова об игре нападающих в обороне.
15:20
Путин: сегодня мы подписываем договоры о принятии четырёх новых субъектов России
Президент России Владимир Путин, выступая в Георгиевском зале Кремля, заявил, что 30 сентября в Москве будут подписаны договоры о принятии четырёх новых субъектов страны по итогам референдумов, которые прошли в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
15:17
Иммунолог Эстрина напомнила о полезных свойствах мёда
Врач аллерголог-иммунолог Ирина Эстрина рассказала о полезных свойствах мёда.