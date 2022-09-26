Guardian: в Великобритании растёт спрос на совместную аренду жилья — в целях экономии

Британцы пытаются всеми возможными способами сократить расходы на отопление — от размещения постояльцев у себя дома до совместных трапез с семьёй и друзьями, сообщает The Guardian. В преддверии мрачной зимы жители Туманного Альбиона с ужасом думают о том, как смягчить грядущий финансовый удар.

Когда прошлым летом Рози Макдональд с её партнёром переехали в своё первое совместное жильё, они не ожидали, что вскоре с ними будет проживать ещё один человек. В связи с ростом стоимости жизни и опасениями по поводу цен на энергоносители в апреле пара организовала переезд квартиранта в их дом в Лидсе. По словам Макдональд, она подсчитала, каким может быть увеличение с каждым предельным значением и сколько средств им может понадобиться. Въехавшая в дом соседка Кэти платит £320 в месяц, включая счета. Однако вскоре эта сумма увеличится. «Я только что завершила подсчёты по зимним счетам, и нам придётся каждый месяц поднимать арендную плату на 100 фунтов стерлингов», — заявила она британскому изданию.

Правительство предоставило домохозяйствам скидку в размере £400 на счета за электроэнергию в течение следующих шести месяцев, но для многих счёта по-прежнему будут расти со следующих выходных. Макдональд не единственная, кто подумывает о том, чтобы пригласить в дом постояльца по причине высоких счетов. Опрос, проведённый компанией по аренде жилья SpareRoom, показал, что 90% домовладельцев, у которых ранее был квартирант, заявили, что рассмотрят возможность найти его снова в целях снижения растущих расходов. Представители SpareRoom ожидают большой всплеск осенью, когда на улице станет холоднее, а цены на энергоносители резко вырастут. «Мы ожидали сильной реакции (в нашем опросе. — ИноТВ), но цифры оказались намного выше, чем мы ожидали», — цитирует их слова The Guardian.

С другой стороны, в SpareRoom заявили, что июль 2022 года стал рекордным месяцем для новых людей, зарегистрировавшихся для поиска комнаты на их сайте, что на 9% больше, чем в предыдущем июле (2019 года), и на 37% больше, чем в июле прошлого года. Поисковые запросы по ключевым словам «счета включены» увеличились на 260% с марта по август этого года, сообщает издание.

38-летней Брайони Льюис и её мужу повезло больше — их счета за электроэнергию фиксированы до июня следующего года, и они планируют приглашать по вечерам родителей с обеих сторон на совместные ужины, чтобы те расходовали меньше электричества. «У нас большой дом, а наши родители платят за электроэнергию больше, чем мы. В любой вечер или выходные они могут прийти к нам, и мы можем приготовить им еду. Мы также распространили приглашение на друзей, так как понимаем, как нам повезло», — пишет The Guardian.

24-летняя Майя Адам чувствует, как будто она вернулась в прошлое благодаря тому, как она сократила расходы на электроэнергию. «С недавнего времени я каждый вечер ужинаю в доме родителей — мы живём в одном городе, — поэтому расход энергии у меня ниже. Конечно, приятно видеть их чаще, чем обычно, но мне кажется, что я отброшена назад во времени, потому что в моём возрасте проводить вечера хотелось бы по-другому», — заявила она изданию.