Washington Times: за время правления Байдена реальные доходы американцев упали на $3000

17 месяцев пребывания Джо Байдена у власти отметились постоянным снижением реальных доходов граждан США, пишет бывший спикер палаты представителей Ньют Гингрич в своей статье для The Washington Times. Как отмечает Гингрич, причина заключается в сильной инфляции: при этом администрация Байдена выделяет десятки миллиардов на совершенно посторонние цели.

Масштаб провала социальной программы Джо Байдена становится всё более очевидным, пишет бывший спикер палаты представителей Ньют Гингрич в своей статье для The Washington Times. Ссылаясь на экономиста Стива Мура, Гингрич отмечает, что социальная политика Байдена привела к тому, что реальные заработки среднестатистического гражданина США менее чем за два года снизились на $3 тыс.

Как пишет Гингрич, на протяжении всех 17 месяцев правления Байдена зарплаты американцев росли медленнее, чем затраты на проживание. Среднее повышение цен составило 8,3%: при этом цена на бензин выросла на 68,8%, а цена на электричество — на 15,8%. Что же касается цены на продукты питания, то она выросла на 13,5%: как отмечает Гингрич, это рекордный рост за последние 43 года. Ожидается, что цена продолжит расти в сентябре и октябре по причине перебоев поставок сельхозпродукции с Украины и из России, а также засухи в США и Бразилии.

Как отмечает автор, проблемы с затратами на проживание затрагивают даже военнослужащих армии США. Сообщается, что низшим армейским чинам рекомендовали подать заявку на социальные программы и продуктовые талоны. Согласно внутренним данным Пентагона, 24% военнослужащих имеют трудности с покупкой продуктов.

Между тем, администрация Байдена выделяет миллиарды долларов на списание долгов выпускникам университетов с хорошими должностями, а также десятки миллиардов для заботы о людях, нелегально пересекающих границу, пишет Гингрич. По мнению автора, своей политикой Байден показал, что сильно утратил связь с реальностью.

Как пишет Гингрич, единственным решением кризиса станет крупная победа республиканцев на грядущих выборах в конгресс. В противном случае, считает автор, состояние экономики США продолжит ухудшаться.