Hill: Байден говорит, что пойдёт на второй срок — но его сопартийцы до сих пор в этом не уверены

Несмотря на то, что Джо Байден по-прежнему делает заявления о том, что будет участвовать в следующих выборах президента США в 2024 году, в Демократической партии многие воспринимают перспективу его выдвижения, сообщает The Hill. По информации издания, такой скепсис связан не только с преклонным возрастом Байдена, но и с рядом других факторов — включая риск того, что против него выдвинут не Трампа, а губернатора Флориды Рона ДеСантиса.

Президент США Джо Байден продолжает делать заявления о том, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах в 2024 году — однако среди его соратников по партии хватает тех, кто по-прежнему сомневается в том, что он действительно пойдёт на второй срок, пишет The Hill.

Как подчёркивается в материале издания, в последнее время в стане демократов царит гораздо более оптимистичный настрой по поводу предстоящих промежуточных выборов в конгресс — ведь президент всё же сумел несколько подтянуть свой рейтинг, а соцопросы показывают, что значительная часть избирателей крайне недовольна решением контролируемого республиканцами Верховного суда США, открывшим путь к криминализации абортов.

И тем не менее, по информации The Hill, демократы продолжают активно обсуждать плюсы и минусы повторного выдвижения Байдена, анализируя самые разные сценарии, учитывающие как возможную потерю их партией контроля над палатой представителей и сенатом, а также преклонный возраст основного кандида.

«Думаю, что атмосфера тайны здесь в значительной степени объясняется тем, что мы все попадаем под влияние непрекрающегося цикла производства новостей, а Трамп заявил о том, что пойдёт на второй срок где-то минуты через три после того, как вступил в должность — но на самом деле в том, что президент подождал с такими заявлениями до промежуточных выборов, нет ничего необычного», — прокомментировал ситуацию в интервью изданию политтехнолог Демократической партии Эдди Вейл. По мысли эксперта, люди, которые предполагали, что Байден выйдет из гонки, просто-напросто испугались его низких рейтингов, а на деле президент подаёт все сигналы о том, что свою кандидатуру он в итоге всё-таки выдвинет.

Хотя Байден и его соратники действительно много раз говорили о том, что он вновь поборется за пост президента в 2024 году, однако в политических кругах Вашингтона крайне внимательно следят за ситуацией, улавливая малейшие свидетельства в пользу собственных теорий — и отдельные комментаторы, например, увидели в заявлениях супруги президента Джилл, которая на этой неделе призналась в том, что пока не обсуждала с ним выдвижение на второй срок, признак того, что этому выдвижению не суждено состояться, отмечает обозреватель The Hill.

Основным источником сомнений по поводу Байдена является его возраст, продолжает журналист. «Я считаю, что на президентском посту он себя проявил замечательно, но я также очень сомневаюсь, что человек на девятом десятке станет баллотироваться на президентских выборах», — заявил в беседе с автором другой политтехнолог Демократической партии.

Как отмечает обозреватель The Hill, в США очень редко бывает так, чтобы действующий президент не выдвинул свою кандидатуру на второй срок — в последний раз такое случилось ещё в разгар Вьетнамской войны с Линдоном Джонсоном. Однако и настолько пожилого президента, как Байден, у страны вообще не ещё не бывало, рассуждает журналист.

По мысли профессора Принстонского университета Джулиана Зелицера, к Байдену есть вопросы, которые не касаются его возраста — включая его подход к экономическим вопросам. Как отмечается в материале The Hill, среди факторов, которые могут повлиять на дальнейшую карьеру президента — тот факт, что он смог одолеть Дональда Трампа и до сих пор считается сопартийцами единственным кандидатом, который может нанести ему поражение во второй раз, а также вероятность того, что республиканцы на следующих выборах вместо Трампа выдвинут 44-летнего губернатора Флориды Рона ДеСантиса, который может оказаться для Байдена опасным противником. «Президентские выборы — дело всегда важное, но поскольку мы уже пережили четыре года президентства Трампа, предстоящее голосование кажется как никогда серьёзным вопросом. А если учесть все эти факторы, остаётся немало вопросов», — заявил Зелицер.

Вопросы относительно целесообразности повторного выдвижения Байдена часто звучали ранее в этом году, когда рейтинг президента быстро падал, а соцопросы раз за разом показывали недовольство избирателей его политикой — но недавно глава государства, одержав ряд законотворческих побед в конгрессе, всё же сумел остановить это падение и даже стать немного популярнее, пишет The Hill. По информации газеты, рейтинг Байдена стал расти главным образом благодаря к тому, что к нему вновь повернулись лицом демократы, которые было утратили оптимизм.

«У президента всегда была возможность вернуться в политически сильную позицию, и всё дело в том, что большая часть падения его рейтинга объяснялась утратой им поддержки со стороны отдельных демократов, — разъяснил в интервью изданию политтехнолог Демократической партии Джоэл Пэйн. — Он явно смог за лето вернуть эту поддержку, а это в преддверии предвыборной кампании к выборам 2024 года сулит ему только хорошее».

В то же время, другие демократы смотрят на шансы Байдена одержать победу с куда большим скептицизмом. «Он отлично отработал — это, наверное, одна из лучших историй успеха в новейшей политической истории, — заявил The Hill на условиях анонимности один из спонсоров Демократической партии. — Но нужно понимать, когда тебе приходит время откланяться».

Другие демократы, впрочем, над такими скептиками лишь подтрунивают, говорится в материале The Hill. «Любопытно, что все эти с позволения сказать эксперты заявления дают не под запись, — отметил в беседе с журналистом издания политтехнолог Демократической партии Роделл Моллино. — Скорее всего это всё из-за того, что когда президент всё-таки выдвинется на второй срок и победит, они будут выглядеть глупо. Подозреваю, что это всё те же люди, которые не верили в его победу и в первый раз».